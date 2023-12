Al Grande Fratello Marco Maddaloni accusa Anita Olivieri di essere raccomandata: il suo commento fa scalpore. Cosa le ha detto.

La figura di Anita Olivieri è una delle più controverse all’interno della casa del Grande Fratello, in quanto è stata più volte accusata di essere raccomandata e anche di avere una sorta di filo diretto con gli autori e la produzione del programma di Canale 5. Ed è per questo motivo che fa discutere quello che Marco Maddaloni ha detto su di lei, sebbene in maniera scherzosa e non certo accusatoria. Ma cosa ha detto davvero il judoka?

LEGGI ANCHE:– Gaffe al Gf, in regia parlano di Anita e si sente tutto: ecco cosa dicono della concorrente

Anita Olivieri è raccomandata? Le rivelazioni di Marco Maddaloni al Grande Fratello

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mentre stava giocando insieme a Massimiliano Varrese e a Rosy Chin, Marco Maddaloni ha cominciato a prendersela con Anita Olivieri, dicendole scherzosamente di essere raccomandata.

Indicandola, ha detto: “Comunque quella è raccomandata. Quella è raccomandata. Secondo me sa qualcosa che noi non sappiamo“.

“Perché è bionda“, ha aggiunto Varrese scherzando a sua volta, mentre Rosy non sembrava affatto contenta. E infatti ha detto a sua volta: “Ani ha i radar alle orecchie, riuscirebbe a sentire a distanza”.

L’accusa di essere raccomandata, però, non ha colpito Anita che ha risposto ridendo e replicando con un “Sto dieci passi avanti“.

Nel frattempo però in molti hanno commentato l’episodio. Tra un “Ricordiamo che Maddaloni è entrato dopo e avrà avuto il tempo di farsi un bel giro sui social, di sicuro sa tutto” e un “Secondo me nello scherzo ha detto quello che pensa, la verità cmq“.

E qualcuno ha invece notato il modo in cui Anita ha risposto: “Imbarazzata e rossa in faccia… e la Chin in difesa“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy