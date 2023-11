Grande Fratello: gioco hot nella sera tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Sale l’hype sui #perletti. Cosa è successo?

Al Grande Fratello, nella serata di ieri, è andato in onda un momento hot tra Mirko Brunetti e Perla Vatieri, alzando di nuovo l’hype sui #perletti. Ma cosa avrà mai combinato l’ex coppia di Temptation Island? E, soprattutto, il loro è un riavvicinamento? Cosa potrebbe accadere adesso?

Mirko e Perla al Grande Fratello: il gioco hot nella serata

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mentre nella sera i concorrenti del Grande Fratello stavano facendo il gioco della bottiglia, Mirko e Perla si sono trovati al centro di un gioco un po’ ‘hot’.

Marco Maddaloni ha dato al ragazzo un vasetto di marmellata, chiedendogli di spalmarla sul naso della ragazza. E Paolo ha aggiunto: “senza mani lo devi togliere“. “Scegli tu come glielo vuoi togliere“, ha aggiunto Maddaloni.

Mirko ha quindi proceduto a spalmare la marmellata sul naso di Perla, mentre gli altri coinquilini reclamavano una “musica romantica” in sottofondo.

Brunetti prima ha provato a toglierlo col dito ma, di fronte all’opposizione degli altri, ha detto un “Ho capito, va” e poi le ha tolto la marmellata con la bocca.

Il ballo tra Mirko e Perla: cosa si sono detti

Non è questo, ad ogni modo, il solo momento romantico della serata. Anzi, Mirko e Perla sono stati i concorrenti più colpiti dalla serata gioco della bottiglia nella casa del Grande Fratello. A un certo punto, i due hanno ballato un lento, sulle note di I Will Always Love You di Whitney Houston.

Durante l’abbraccio, lui ha sussurrato qualcosa: “comunque vorrei dirti una cosa. Non c’ha avuto tanto senso quello che abbiamo fatto gli ultimi tre mesi a buttarci cattiverie addosso l’uno sull’altra“.

E lei ha confermato: “Lo so, lo so hai proprio ragione. Anzi, non hanno avuto senso tante cose“. Prima che Mirko aggiungesse: “E voglio dirti che sono molto contento che le cose siano migliorate“.

Insomma, l’hype sui #perletti è alle stelle. Come la prenderà Greta Rossetti?

Mamma e fratello di Greta commentano quella scena piccante: cosa svelano su Mirko senza peli sulla lingua

La fidanzata di Mirko, in realtà, non è intervenuta sulla questione, ma a parlare sono stati il fratello e la mamma dell’ex tentatrice.

Il fratello di Greta, Josh, rispondendo ad alcune domande su Instagram durante una diretta, non si è lasciato sfuggire una domanda: “Come prenderesti un ritorno tra Perla e Mirko?”. “Io esulterei“, ha risposto.

La madre di Greta, invece, ha postato nelle storie una foto della figlia, con scritto: “Meriti di più amore mio“.

Insomma, l’opinione della famiglia è chiara. Cosa succederà con gli ultimi sviluppi tra Mirko e Perla all’interno della casa del Grande Fratello?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy