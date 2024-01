Un gesto inaspettato che ha deluso profondamente Vittorio al punto da farlo scoppiare in lacrime in bagno: cosa è successo al GF.

Al Grande Fratello è andato in scena un momento terribile, che ha visto Vittorio Menozzi scoppiare in lacrime in bagno dopo esserci rimasto malissimo per un gesto cattivissimo degli altri coinquilini nei suoi confronti. Il concorrente, infatti, proprio non si immaginava che potessero fargli una cosa del genere. Ma di quale cattiveria si è mai trattato? Andiamo a scoprire insieme cosa hanno fatto nei confronti di Vittorio al punto da farlo scoppiare a piangere.

Grande Fratello: Vittorio Menozzi scoppia in lacrime in bagno

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al Grande Fratello, durante la giornata di ieri, Massimiliano Varrese e tutto il gruppo di amici si è preparato il pranzo ignorando completamente Vittorio Menozzi.

In pratica, i diversi concorrenti hanno mangiato senza considerarlo. Addirittura, anche il suo amico Federico Massaro si è riempito il piatto senza alcuna considerazione per Menozzi.

Di conseguenza, Vittorio è crollato, scoppiando in lacrime in bagno.

A quel punto, Sergio e Beatrice sono andati a chiamarlo e hanno condiviso il loro pasto con lui. E Bea ha fatto un po’ il punto della situazione: “Comunque è responsabilità di Max. È venuto a dirmi che aveva fame. Gli ho chiesto i tempi, per tutti erano 40 minuti. Sono arrivati dopo 20. Gli ho detto di apparecchiare per tutti, lui è venuto con quei tre o quattro e se so’ magnati tutto. Così secondo me la casa non funziona“.

Inutile dire che i telespettatori hanno commentato la vicenda: “Sicuramente è rimasto male per il gesto come è giusto che sia ma non credo si metta a piangere per la pasta.. cioè non l’ha fatto nemmeno per la puntata dove hanno cercato di farlo passare per quello che non è“. E qualcun altro nota: “Poi fanno passare per bullo a Vittorio…. questa è cattiveria pura…”

