I concorrenti della casa del Grande Fratello hanno rischiato di sentirsi molto male e la colpa potrebbe essere della lasagna di Rosy Chin… a quanto pare, infatti, la chef potrebbe avere utilizzato degli ingredienti scaduti per cucinare per i coinquilini, mettendone seriamente a rischio la sicurezza. Ma cosa avrà mai combinato Rosy Chin? Quale sarà l’ingrediente scaduto che ha utilizzato? E davvero è stata in grado di mettere in pericolo la salute di tutti gli altri concorrenti del reality show di casa Mediaset?

GF: Rosy Chin ha preparato la lasagna con le uova scadute? Cosa è successo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella cucina del Grande Fratello, mentre Rosy Chin stava cucinando la lasagna per gli altri, Fiordaliso e Giselda hanno cominciato a chiacchierare con la chef…

La cantante ha detto di non aver mai visto le uova nella pasta al forno. E Rosy ha cominciato: “Sì sì, al Sud lo fanno“. Peccato che poi abbia cominciato a declinare le proprietà delle uova che ha usato lei: “Stavano per spuntare le gambe e camminare anche… La Gisy se n’è accota nel momento in cui le ha pelate“.

E infatti, mentre Giselda e Rosy stavano pelando le uova, l’operaia veneta aveva chiesto alla chef: “Ma dici che son scadute?” Rosy aveva risposto con un “Eeeeeh… shhhhhh! Pensa che le ho usate tutte“.

I telespettatori contro Rosy: “per le uova scadute non c’è nulla da scherzare”. E qualcuno attacca la sua besciamella

Ovviamente, i telespettatori del reality show hanno cominciato a parlare di quello che ha combinato Rosy Chin, anche perché la sua lasagna ha rischiato di diventare una vera e propria bomba a orologeria.

Una persona ha scritto: “noi e ridiamo e scherziamo per le uova scadute ma non c’è proprio nulla da scherzare. Può venire la salmonellosi, vomito, diarrea, febbre ma siamo seri? È da denuncia partendo da Rosy a finire agli autori che hanno permesso“.

E qualcun altro ha notato una besciamella dalla strana consistenza usata dalla stessa Rosy per la sua pasta “quasi cruda“… Non era affatto liquida ma pastosa e praticamente solida. Tanto che qualcuno si è chiesto: “ma siamo sicuri che questa è una chef?”

