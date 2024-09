Momenti di imbarazzo al Grande Fratello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Ecco cosa è successo a bordo piscina tra i due.

La nuova edizione del Grande Fratello è appena iniziata è già ci sta regalando alcune perle trash di non poco conto, come quella avvenuta ieri pomeriggio tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. L’ex velina di Striscia la Notizia è rimasta infatti spiazzata da un’affermazione del 27-enne ex tentatore di Temptation Island e soprattutto da un gesto che ha il coinquilino ha fatto in diretta davanti a lei e davanti alle telecamere. Il momento è stato notato da numerosi telespettatori che non hanno mancato di sottolineare quanto sia stato imbarazzante. Ma cosa avranno mai combinato di tanto terribile? Non ci resta che andare a scoprire insieme quello che è venuto fuori nella casa più spiata d’Italia!

Grande Fratello: Shaila Gatta spiazzata dal gesto di Lorenzo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, al Grande Fratello, si stavano allenando a bordo piscina.

Ordinaria amministrazione, se non fosse che a un certo punto il ragazzo ha provato ad allenarsi insieme a lei.

“Ma io lo faccio“, ha affermato. E lei: “Ti sei messo in ginocchio“.

Lui si è rialzato facendo un equivocabile gesto con la mano per sistemarsi il pantaloncino.

Un momento che ha lasciato spiazzata l’ex velina che gli ha detto: “Ma che hai fatto, ti sei toccato il pacco? Ma sei pazzo, fai queste cose!”

E lui: “Ma no, mi sono sistemato il pantaloncino“. Una spiegazione che non ha convinto il pubblico, tant’è che i commenti non si sono certo sprecati.

Tra un “sti 2 già stanno in astinenza” e un “entrambi cringe allo stesso modo” c’è chi dice “questi due sono un divertimento“.

‘Sei un para…’, Jessica Morlacchi senza peli sulla lingua con Lorenzo

Se Sheila la conosciamo già, non conosciamo così bene Lorenzo, che però sembra essere già stato inquadrato da Jessica Morlacchi.

I due erano in sauna insieme e la cantante gli ha detto: “Sei furbetto, hai l’occhio furbetto. Sei un espansivo, brillante, sei parac..o. Se ti vedessi in un villaggio penserei ‘questo se le tr…a tutte‘“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy