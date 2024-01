I telespettatori del Grande Fratello inteneriti per il gesto di Vittorio Menozzi, che tiene sempre con sé un regalo di Beatrice. Ecco quale.

Al Grande Fratello, in tanti hanno notato che Vittorio Menozzi ha tra le mani un oggetto molto importante sebbene dall’utilità pressoché nulla per lui: si tratta di un regalo di Beatrice Luzzi. Ma che oggetto sarà mai? E per quale motivo il fatto che il concorrente lo porti sempre con sé è riuscito a intenerire incredibilmente il pubblico del reality show di Casa Mediaset? Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta e per quale motivo il modello ingegnere ha deciso di non separarsi mai da quel ricordo di Bea.

LEGGI ANCHE:– Grande Fratello, la frase di Garibaldi e Anita indigna i fan del programma: era davvero riferito a quanto accaduto a Beatrice Luzzi?

Al GF Vittorio Menozzi ha sempre tra le mani un regalo di Beatrice Luzzi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’uscita di Beatrice Luzzi dalla casa del Grande Fratello in seguito alla scomparsa del padre ha colpito particolarmente Vittorio Menozzi.

Il ragazzo aveva instaurato un legame molto forte con l’attrice, tanto da scoppiare in lacrime nel momento in cui Bea è uscita.

Dopo le lacrime, tuttavia, il concorrente ha mostrato la sua dolcezza nei confronti della coinquilina, specie quando Marco Maddaloni ha notato che ha sempre tra le mani un accendino.

“Tu fumi?”, ha chiesto stupito il judoka. E Vittorio ha risposto: “No, è un regalo di Bea“.

Inutile dire che il gesto ha colpito il cuore dei telespettatori, che hanno commentato la scena: “lui che gira con un accendino regalato da Beatrice anche se non fuma come devo fare io?!”. Oppure: “Forse non ci rendiamo conto ma questo se porta appresso l’accendino che gli ha regalato Beatrice. MA COME SI SUPERA LA LORO AMICIZIA?”

E ancora: “Vittorio che va in giro con l’accendino regalato di Bea anche se non fuma. La dolcezza e sensibilità di questo ragazzo“.

Massimiliano Varrese lo fa con l’accendino di Beatrice: il gesto che fa infuriare il pubblico

L’accendino di Beatrice Luzzi, prima di essere un regalo per Vittorio, era stato protagonista di un momento non proprio carino messo in scena da Massimiliano Varrese – prima del lutto che ha colpito l’attrice.

Mentre stava uscendo a fumare con Monia, Max aveva infatti afferrato l’accendino ma la sua ex gli ha detto: “Quello non è mio, è di Bea“. Varrese aveva quindi posato schifato l’accendino sul tavolo, pulendosi poi le mani sui pantaloni.

Il gesto non era affatto piaciuto ai telespettatori che avevano commentato arrabbiati con parole come “che schifo” o “ridicolo“, biasimando il comportamento del concorrente.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy