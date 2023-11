Letizia Petris sconvolge i telespettatori del Grande Fratello con quella confessione piccante a Paolo Masella. Cosa avrà mai detto?

Al Grande Fratello va in scena una confessione piccante di Letizia Petris che, parlando con Paolo Masella, si è lasciata sfuggire un particolare hot molto curioso e ai limiti dell’inquietante che sta facendo discutere non poco i telespettatori del reality show di Casa Mediaset. Ma cosa avrà mai detto la ragazza di tanto terribile? E perché mai i fan del programma si staranno sbracciando a riguardo? Si tratta davvero di qualcosa di così tremendo?

Grande Fratello: la confessione piccante di Letizia Petris fa discutere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al Grande Fratello, Paolo, Letizia e Giuseppe Garibaldi parlavano di rapporti intimi, tanto che Masella ha detto un “con mia sorella no, ma sei matta?”, al quale la Petris ha risposto con “Non tua sorella“.

Il macellaio romano ha quindi ripreso il famoso detto “non c’è cosa più divina…”, al quale Letizia ha riso dicendo: “Ho fatto anche quello!”. A stupire è anche la risposta di Paolo: “Anche io“.

Insomma, la confessione piccante è chiara: sia Paolo che Letizia Petris avrebbero avuto un rapporto con un loro cugino o cugina, al punto da scatenare il dibattito tra i telespettatori.

Tra chi è semplicemente schifato e chi parla di incesto (che, per la legge italiana, è un rapporto con un figlio, un nipote, un genitore o un nonno, quindi non quello con i cugini), c’è chi si interroga su quali saranno gli sviluppi in puntata…

Mirko e Beatrice, è successo nella notte: Garibaldi scioccato lo va a riferire a Paolo

Nel frattempo, al Grande Fratello, c’è tutto un ribollire per via del riportino gate che, stavolta, mette al centro Mirko e Beatrice.

Garibaldi, ad un certo punto, va da Vittorio, che gli dice a bassa voce “Quella storia secondo me c’è“. E Paolo mima due nomi con la bocca. Il primo è quello di Beatrice, il secondo sembra essere quello di Mirko.

Insomma, sembra proprio che la nuova dinamica della Luzzi possa comprendere l’ex Temptation Island… cosa succederà tra i due?

