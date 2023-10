Massimiliano Varrese sviluppa una teoria sulla lettera lasciata da Heidi Baci ai coinquilini del Grande Fratello: ecco cosa ha ipotizzato.

Massimiliano Varrese ha notato alcuni dettagli sulla lettera lasciata da Heidi Baci agli altri coinquilini del Grande Fratello dopo aver lasciato la casa e il reality show. Parlando con Valentina e con altri ragazzi, infatti, il concorrente ha cominciato a sviluppare una teoria sul motivo che ha portato la ragazza di origine albanese ad abbandonare il gioco dopo l’incontro con il padre. Ma cosa avrà mai pensato Massimiliano?

Heidi Baci: i dettagli della lettera e la teoria di Massimiliano Varrese

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In serata, parlando con Valentina e con altri ragazzi, Massimiliano Varrese ha cominciato a dire qualcosa che ha catturato l’attenzione di molti.

“Io ho osservato anche la calligrafia, da dislessico quale sono – ha affermato – e ho notato una calligrafia tremolante, costretta, che andava verso la sinistra piuttosto che in avanti, quindi una persona che si tira indietro. Secondo me l’ha scritta in un momento abbastanza concitato… magari non ce l’ha fatta proprio a scriverla come avrebbe voluto. Però mi lascia l’amaro in bocca, tanto amaro in bocca“.

La sua teoria, quindi, è che Heidi sia stata in qualche modo costretta a lasciare il gioco. In realtà, però, nonostante quello che aveva cominciato ad esserci tra loro, Heidi non l’ha salutato né nominato. Quale sarà la verità?

Cosa appare sul profilo IG di Heidi dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello: commenti non passano inosservati

Nel frattempo, lettera o no, in tanti hanno notato un dettaglio sul profilo Instagram di Heidi. L’ultima sua foto risale al 27 giugno, ma è stata sommersa di commenti dopo l’abbandono della casa.

Tanti sono i commenti che fanno i complimenti al padre per averla “tirata fuori” dal Grande Fratello. Ad esempio: “Chi accusa il padre di Heidi non ha capito che con parole forse un po’ dure, a volte vecchio stampo ma efficaci vuole proteggere sua figlia da un uomo più grande che più volte è stato pesante… Per di più non sta alle regole di Signorini e dello share televisivo“.

Oppure: “È uscita! Mi dispiace tanto, evidentemente la sua famiglia è più importante delle telecamere e anche il padre ha dimostrato che la dignità al di sopra di tutto. Non giudichiamo un padre che protegge sua figlia, ognuno di noi reagisce in modo diverso e lui ha reagito per istinto, poi penso che lei conosca bene il padre. Auguri ragazza, sei splendida!”.

O ancora: “Il fatto che stiate qui a giudicare suo padre non comprendendo i deliri di un 47enne che in questo momento piange disperato perché loro due erano innamorati, mi mette davvero paura. Detto ciò, in bocca al lupo Heidi, sei stata LA concorrente di questa edizione“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy