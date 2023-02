GF VIP, Onestini nero con gli autori: ‘parla con lui’. Cosa propone Edoardo Donnamaria a Luca

GF VIP, Luca Onestini nero con gli autori per qualcosa che riguarda Oriana: Edoardo Donnamaria gli propone un'idea su come muoversi.

Al GF Vip è andato in onda un dialogo un po’ surreale tra Edoardo Donnamaria e Luca Onestini: quest’ultimo, in particolare, era piuttosto agitato con gli autori su una questione riguardante Oriana Marzoli.

LEGGI ANCHE :– GF VIP, Antonella e la frase eccessiva su Micol: Edoardo Donnamaria zittisce la fidanzata. Cosa è successo stanotte

Luca Onestini agitato con gli autori del GF Vip: ecco perché

Andiamo con ordine e partiamo dal principio: Luca Onestini è convinto che esista una sorta di strategia degli autori contro la concorrente venezuelana, riguardante soprattutto la traduzione e i montaggi di quello che dice. È contro di loro che si è espresso chiaramente e senza utilizzare mezzi termini.

“Quando parliamo in spagnolo poi traducono come vogliono loro, lei non ha mai usato certi appellativi per riferirsi alle persone. Mai. Può essere che loro cambino i significati alle parole e gli imprechi li traducano come insulti verso altre persone…”, ha detto.

Edoardo Donnamaria, rispetto al discorso di Onestini, ha fatto una serie di osservazioni: “Considera che mi hanno detto che certi esperti di tecnologia riescono a farti dire una cosa che non hai detto, con montaggi e cose del genere. Poi gli autori hanno il video originale e possono smentire, ma magari gira un video di Oriana che dice cose che poi non ha detto perché le montano e fanno come gli pare“.

“Che dici?”, ha detto Luca. Che ha aggiunto: “A me sembra assurdo, però una cosa che non ho mai visto è cambiare proprio la realtà… e non fanno vedere video e cose del genere”.

Il consiglio di Edoardo Donnamaria fa discutere

A quel punto, Edoardo ha risposto con un: “Continua sulla tua ed evita magari di sgravare. Stai qua, non puoi…”. E poi ha aggiunto: “Comunque parlaci con uno, chiedi per sicurezza. Così eviti ma puoi continuare“.

A chi si riferiva? Con chi dovrebbe parlare Luca secondo Donnamaria? Forse con qualche autore? Oppure si tratta soltanto di qualche considerazione campata in aria?

Spunta quel video con Tavassi che lo nasconde alle telecamere: cosa passa a Oriana per evitare di essere ripreso dagli autori. Cosa c’è sotto la giacca

Nell’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha chiesto una svolta sull’alcol all’interno del reality show, dimezzando il budget dei concorrenti. Ebbene, proprio in questo senso si è visto un gesto particolare di Tavassi che ha passato ad Oriana una bottiglia di vino nascondendola all’interno di una delle sue giacche di pelle.

Insomma, a quanto pare, anche lui e Micol avrebbero una scorta di bottiglie nascoste da qualche parte… La produzione prenderà provvedimenti contro di loro?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy