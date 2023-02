GF VIP, la penale che dovrebbe pagare Antonino se abbandonasse la casa: ecco la cifra

Dai discorsi di Antonino Spinalbese spunta un dettaglio su una penale da pagare per chi dovesse abbandonare il GF Vip. Ecco a quanto ammonta.

Al GF Vip c’è una penale per quei concorrenti che volessero abbandonare la casa: è quanto emerge dalle parole di alcuni tra i ragazzi in gioco nel reality show, che sembrano non lasciare spazio a dubbi. Ma a quanto ammonta e in quali casi va applicata?

GF Vip: c’è una penale per lasciare il gioco? Cosa si scopre durante la discussione tra Giaele e Antonino

Praticamente, Antonino ha avuto una discussione con Giaele che, al di là del contenuto, ha messo in luce la faccenda. “Io non vedo l’ora di andare a casa. Dici ‘sta cosa da quattro mesi quando sei contentissimo di rimanere qua. Questi discorsi veramente mi fanno venire la pelle d’oca“, gli ha detto la donna. E ha aggiunto: “Arrivati a un mese, un mese e mezzo dalla fine, uno comincia anche a ragionare di strategie“. E ancora: “Ogni cinque minuti dici di uscire e in realtà poi non vuoi uscire. Dici sempre ‘ste cosa qui ‘voglio uscire voglio uscire voglio uscire’ sono tutte parac…te“.

Antonino, tuttavia, ha fatto capire che la questione è più complicata di così e che il motivo per il quale non sta abbandonando il reality è un altro.

A quanto pare, al GF Vip è sì possibile abbandonare il gioco, ma c’è da pagare una corposa penale. È questa quindi che sta facendo sì che il concorrente resista ancora in gioco.

Ma a quanto ammonta? I contratti sono riservati e non lo sappiamo, ma possiamo farci qualche idea in base alle confessioni dei concorrenti degli anni passati. Lo scorso anno, ad esempio, Alex Belli disse che la penale ammontava a 50mila euro…Nel 2017, invece, la sorella della ex di Antonino, Cecilia Rodriguez, si lasciò sfuggire che per lasciare il gioco sarebbero serviti 100mila euro.

La verità è che la penale varia in base ad una serie di fattori: la notorietà e il cachet del personaggio, il motivo dell’abbandono e la quantità di tempo già trascorsa nella casa. Non si tratta dunque di una cifra fissa e pare anche che, negli anni scorsi, la produzione e il concorrente si siano accordati.

Volete sapere quanto ha guadagnato Wilma Goich nei 4 mesi che è stata nel reality?

La penale porta a una serie di ragionamenti sul GF Vip e su quanto guadagnino i vari concorrenti. Il settimanale Oggi ha parlato ad esempio di Wilma Goich, eliminata un paio di settimane fa dopo 123 giorni nella casa. Ebbene, sapete quanto ha guadagnato la cantante?

Secondo la testata, la cifra sarebbe di circa 140mila euro, ben 8mila euro a settimana!

