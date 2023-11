Perla e Mirko causano scompiglio nella casa del Grande Fratello, ma a far discutere sono soprattutto Greta Rossetti e la sorella di Perla.

Da quando Perla Vatiero è entrata nella casa del Grande Fratello, in molti hanno visto il suo avvicinamento sempre più grande a Mirko Brunetti, suo ex fidanzato che l’aveva lasciata per Greta Rossetti durante l’ultima edizione di Temptation Island. Fin qui è storia conosciuta, se non fosse che le ultime parole di Greta e poi quelle della sorella di Perla hanno scatenato tutta una nuova serie di accuse e recriminazioni sulla questione. Ma cosa starà mai succedendo?

Perla, Mirko e Greta: cosa sta succedendo dopo l’ingresso della ragazza nella casa

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo il riavvicinamento tra Mirko e Perla con l’ingresso nella casa del Grande Fratello della ragazza, Greta è intervenuta sui social, sfogandosi contro le domande dei suoi follower: “Basta mi avete rotto… Ma chi siete voi per dirmi come, cosa e quando lo devo fare? Io la mia decisione l’ho già presa e come e quando e, soprattutto, se vorrò dirla, lo deciderò solo io. Mirko è liberissimo di stare con chi vuole, provare l’amore con chi vuole e quando vuole, basta che sia felice, nessuno gli ha mai messo il bastone fra le ruote, anzi… Deve seguire il suo cuore e io non sto facendo nulla per impedirglielo e mai lo farò perché l’amore è libertà e se lo riscoprirà con un’altra persona, sarò contenta per lui. Non rompetemi più le pa..e però, perché siete pesanti… Chiedo solo sincerità e rispetto e per il resto viva l’amore con chiunque esso sia“.

Parole che fanno pensare che Greta una decisione l’abbia già presa.

Le parole della sorella di Perla, Ioana su tutta la polemica

Come se non bastasse, però, è intervenuta anche la sorella di Perla, Ioana, che sulla questione è intervenuta direttamente con una Instagram Stories, attaccando direttamente Greta sulla questione Mirko: “Definisce mia sorella un ‘comodino’ e Mirko un ‘piacione’ io però fossi in lei ringrazierei per tutta la visibilità che sta avendo. Ora vuole passare da vittima per una storia di neanche tre mesi e far passare anche mia sorella per quella illusa da Mirko o sottomessa a lui… starà utilizzando una nuova tattica? Ha dato di gattamorta per un ballo, ha fatto un casino per mezzo messaggio cancellato e ora per tutti gli sguardi e la complicità che sta emergendo con Perla, silenzio stampa… Forse non conosce il significato della parola amore che va oltre il pubblicare una foto insieme al proprio patner. Per amore si fanno pazzie, si abbatte l’orgoglio. E se tutto questo non è avvenuto, è semplicemente perché non è mai esistito”.

E poi ancora: “non mi sto schierando dalla parte della coppia Perla-Mirko ma sto solo difendendo un rapporto che ho vissuto, sincero e profondo… avevano bisogno di questi momenti per dirsi tutto quello che pensavano una volta per tutte… e questo deve essere rispettato… Troppo facile accusare altre persone… Invito a prendere consapevolezza delle proprie azioni a lei e i suoi familiari“.

La risposta di Greta, però, non è tardata: “Ragazzi vi prego non mandatemi storie di terze persone che fanno la morale che sinceramente non so neanche chi siano, grazie. Ora voglio solo pensare a me e alla mia vita, spero per loro che gli altri si vivano la loro come meglio credono. Un bacio“.

‘No, non gliela do più’, Perla ‘punisce’ Brunetti: la frase nasconde qualcosa di molto bollente. Cosa le ha detto davanti a Fiordaliso

Nella sera, al Grande Fratello, Perla ha detto “Non gliela dò più“, riferendosi a Mirko. E Fiordaliso ha aggiunto allusiva: “La serata, la buona sera e il buongiorno“.

La ragazza ha risposto con un “Esatto“, mentre Mirko ha replicato: “Mi sembra giusto, ma neanche gliel’ho chiesto“.

E poi Fiordaliso ha aggiunto: “Il giorno che gliela chiederai ti verrà fatto un bellissimo prrr in faccia. ‘Nu pirito’. Tu soffrirai, lo sai che la zia è l’oracolo? Tu soffrirai per questa cosa ma poi non ci sarà più nulla da fare“.

