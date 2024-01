Greta Rossetti ha un segreto ma non può rivelarlo per una scelta degli autori del Grande Fratello. Di cosa si tratterà mai?

Greta Rossetti ha un segreto incofessabile: l’ex fidanzata di Mirko Brunetti ed ex tentatrice di Temptation Island, pare non poter affatto parlare a cuor leggero di qualcosa che le è successo all’interno della casa più spiata d’Italia perché, anche se c’è qualche coinquilino che ha ben compreso la sua situazione, qualcosa la blocca. Tanto che pare non poter fare riferimento al suo segreto solo e soltanto per via di un veto degli autori del reality show di casa Mediaset. Ma cosa sarà mai successo alla ragazza? Quale sarà mai il suo segreto inconfessabile?

Greta Rossetti ha un segreto, ma il GF le ha chiesto di non parlarne

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Parlando con Sergio in cucina, dopo essere stata nel confessionale del GF, Greta Rossetti ha fatto riferimento a un suo segreto.

La ragazza si è mostrata triste con il coinquilino che, però, pare aver compreso la situazione, tanto da aver detto: “Ho intuito“. Poi, quando Grecia le ha chiesto di più, ha risposto: “È successa una cosa… ma non posso dirlo, me lo hanno detto dentro“.

Nel frattempo, i telespettatori hanno cominciato a fare ipotesi su quale sia il segreto di Greta. Qualcuno immagina che si tratti di un problema fisico, dato che poco prima di entrare in confessionale ne aveva parlato in sauna con Beatrice.

Qualcun altro invece ipotizza che probabilmente la Rossetti voglia lasciare il programma dalla fine dell’ultima puntata.

Quale sarà la verità?

Tra un segreto e l’altro, Beatrice Luzzi è rientrata in gioco al Grande Fratello dopo aver lasciato temporaneamente per via della scomparsa del papà.

Nel suo secondo ingresso in casa c’entrerebbero proprio le parole del genitore che, prima di morire, l’avrebbe spronata a resistere. Scopri qui cosa le ha detto il suo papà.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy