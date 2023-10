Ilary Blasi ‘flirta’ con la Rai durante Chi l’ha visto? La conduttrice televisiva ha pubblicato una serie di Storie che alimentano i sospetti

Ilary Blasi, oltre ad essere una straordinaria conduttrice tv, è appassionata di numerosi programmi, tra i quali spicca Chi l’ha visto di Federica Sciarelli. Nel momento in cui, però, il suo destino a Mediaset appare quanto meno incerto (e legato a quello che accadrà all’Isola dei Famosi), qualcuno guarda a questa sua passione per il programma di Rai 3 con un certo sospetto. Che l’ex moglie di Francesco Totti abbia cominciato a flirtare con la Rai?

LEGGI ANCHE:– La reazione di Federica Sciarelli, chiede di non farlo più: la conduttrice di Chi L’ha visto reagisce così

Ilary Blasi e Chi l’ha visto: le stories “sospette”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Come ogni mercoledì, davanti a Chi l’ha visto c’era anche Ilary Blasi. Anzi, a dirla tutta, la conduttrice è una fan sfegatata del programma.

Nella serata del 18 ottobre, ad esempio, ha pubblicato quattro stories. Nella prima c’è un televisore con il logo del programma. Nella seconda una breve clip della Sciarelli che presenta. Nella terza e nella quarta, invece, Ilary ha addosso una maglietta particolare, nella quale è ritratta appunto Federica Sciarelli a mo’ di Madonna, con tanto di hashtag #chilhavisters.

Ilary verso la Rai? Cosa potrebbe accadere

Insomma, la sua carriera è forse in un attimo di stallo e di riposo, ma non la sua passione della televisione. Ma se fosse come suggeriscono le malelingue?

Dopo una vita a Mediaset (dove ha cominciato da letterina insieme a Silvia Toffanin), Ilary Blasi potrebbe passare in Rai? Sulla tv pubblica Ilary non compare dal Festival di Sanremo 2006 (prima aveva condotto CD: Live e Top of the Pops), la sua passione per Chi l’ha visto la porterà a un nuovo programma?

Photo Credis: Kikapress