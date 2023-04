Luca Onestini torna a parlare del “copione” di Nikita Pelizon che l’avrebbe portata alla vittoria del GF VIP

Durante un intervento in diretta su CasaChi, Luca Onestini è tornato a parlare di Nikita Pelizon, vincitrice assoluta della settima edizione del GF Vip.

“A me è sembrato un po’ particolare che questa parte di lei sia stata creduta. È stata abbastanza forzata, è molto strano. Ma va bene così, il pubblico ha sempre ragione e ha deciso di premiare questo aspetto. Avete già un copione da interpretare come ha fatto qualcuno quest’anno…”.

Quanto al sentimento di Nikita nei suoi confronti, Luca ha aggiunto: “A me è sembrato tutto esagerato, l’ho detto più volte. Ognuno fa le sue scelte e ognuno interpreta i suoi ruoli, lei è stata una di queste. Le faccio comunque i complimenti per la vittoria e che si goda la vita”.

Su Twitter non sono mancati i commenti alle sue parole. “Dai ragazzi capiamolo, deve essere stato frustrante assistere alla vittoria della ragazza su cui ha fatto comizi in 5 mesi di programma. Deve pur appigliarsi a qualcosa per non ritornare nel dimenticatoio, i reality per lui son finiti”, “E il suo copione portato dalla Spagna, invece?”, “Pure fuori cerca visibilità, altrimenti gli sono rimasti i balli stupidi su Tik Tok!” hanno scritto alcuni utenti.

GfVip, non ci sarà più Sonia Bruganelli? Ecco chi sostituirà l’opinionista del Grande Fratello

Pensando già alla prossima edizione del reality, Il futuro degli opinionisti della prossima edizione del GF Vip è ancora incerto, ma tra i nomi emersi ci sono quelli di Giulia Salemi e Soleil Sorge.

Sonia Bruganelli ha lasciato infatti intendere di non voler ricoprire il ruolo anche per l’ottava edizione. Soleil Sorge, intercettata sul red carpet di una serie tv, ha espresso interesse per il ruolo, ma ha anche ammesso di essere scaramantica riguardo al futuro.

Pierpaolo Pretelli, fidanzato di Giulia Salemi, ha invece dichiarato che la compagna sta bene anche dov’è, ma se le venisse data l’opportunità, sarebbe felice di ricoprire il ruolo di opinionista.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy