Isola dei famosi, spunta il primo problema legato ai quei concorrenti: cosa farà Ilary Blasi?

L'isola dei famosi non è ancora iniziata ma deve fare già i conti con i problemi legati al cast di quest'anno

L’Isola dei Famosi partirà il 17 aprile su Canale 5 con la conduttrice Ilary Blasi, gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, e l’inviato Alvin.

Tuttavia, secondo alcune voci e indiscrezioni lanciate da Dagospia, la produzione sarebbe preoccupata per la scelta del cast composto principalmente da sconosciuti, il che potrebbe comportare rischi di situazioni “trash” in diretta tv. Come gestirà la situazione Ilary Blasi?

Lo stesso problema è sorto con il Grande Fratello nel quale, per stessa ammissione di Alfonso Signorini sui social, “non ci sono più i soldi di una volta” e di conseguenza abbassando i cachet, si abbassa anche popolarità e fama dei concorrenti.

La produzione non ha ancora ufficializzato il cast, ma si vocifera che potrebbero partire per l’Honduras Alessandro Cecchi Paone, Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Helena Prestes, Fiore Argento, Elga e Serena Enardu, Marco Predolin, Claudia Motta, Christopher Leoni, Gian Maria Sainato e Nathaly Caldonazzo. L’ex calciatore Lorenzo Amoruso, invece, ha dichiarato di non aver superato i provini.

‘Sono a tanto così dal pubblicare l’audio’: il post scocciato di Alvin sulla questione Ilary Blasi. Cosa ha scritto sui social a pochi giorni dall’Isola dei famosi

Intanto, su Instagram Alvin ha stuzzicato il pubblico con un post ambiguo in cui minaccia di pubblicare dei messaggi vocali tra lui e Ilary Blasi. “Sono a tanto così dal pubblicare l’audio” ha scritto l’inviato.

Ma nei commenti c’è chi ha capito che si tratta di uno scherzo e che di sicuro saranno audio in cui i due si stuzzicano amichevolmente. Proprio l’anno scorso Alvin e Ilary si sono ritrovati a dover chiarire il loro rapporto di amicizia, smentendo litigate dietro le quinte.

Foto: Kikapress