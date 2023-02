‘Lino Banfi mi ha rinnegato’, le forti accuse dell’attore dopo tanti film insieme. Ecco chi accusa l’attore di Un Medico in Famiglia

La collaborazione tra Alvaro Vitali e Lino Banfi ha segnato l’epoca della commedia sexy all’italiana, che ha riscosso un grande successo in Italia e all’estero. Tuttavia, in un’intervista rilasciata dal ‘Pierino’ del grande schermo qualche anno fa, è emerso come il rapporto tra i due attori non sia più quello di un tempo (non senza accuse nei confronti del collega pugliese).

Alvaro Vitali: quelle parole shock su Lino Banfi

Alvaro Vitali aveva parlato del suo rapporto con Lino Banfi in un’intervista rilasciata alcuni anni fa al settimanale Oggi. Vitali aveva raccontato dei retroscena sul loro sodalizio artistico e delle dinamiche che si celavano dietro le quinte del cinema italiano.

“Tra gli attori, sicuramente il più determinato a sgomitare ed emergere a tutti i costi era Lino Banfi. Tant’è che Gianfranco D’Angelo fu fatto fuori ed entrò Lino al suo posto accanto a me. Se ci rimase male? Molto, lasciò il cinema dicendo: ‘Non mi merita’ per dedicarsi al teatro“, aveva detto in quell’occasione, lanciando un’accusa pesante al compagno di un tempo.

Tanto Vitali quanto Banfi sono stati volti di riferimento della cosiddetta commedia sexy all’italiana, che ha riscosso un grande successo in Italia e all’estero. Tuttavia, Vitali ha anche rivelato come molti compagni di viaggio del tempo siano spariti con il successo, come appunto l’interprete di Nonno Libero.

Da Peter Gomez a La Confessione, poi, aveva detto: “Nessuno mi ha aiutato. Lino Banfi è uno che come Edwige Fenech che rinnega quel cinema. Lui magari se t’incontra ti dice che vorrebbe farne altri 150. In verità io lo so che rinnega questo cinema. Forse rinnegando questo cinema rinnega anche me”.

“No, Banfi non mi ha più cercato. E ne provo dolore – affermò infine in un’intervista a Repubblica – Abbiamo recitato insieme in non so quanti film“.

Questa dichiarazione di Vitali aveva gettato una nuova luce sul rapporto tra i due attori e sulle dinamiche del mondo del cinema italiano. Mostra come il successo possa cambiare le persone e come le relazioni che sembrano solide possano sgretolarsi con il tempo.

