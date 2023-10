Luis Sal è tornato sui social dopo mesi d’assenza ma in molti scambiano il suo messaggio per una frecciatina a Fedez.

Di Luis Sal non si era sentito nulla da un po’ di tempo. Lo youtuber non compare sui social da ormai diversi mesi, ovvero da quando aveva risposto a Fedez sulla fine della loro collaborazione in Muschio Selvaggio. Ebbene, Luis è appena tornato sui social ma, secondo molti, il fatto che lo abbia fatto in occasione del malore che ha colpito il suo ex amico e collega non sia una caso. Saranno vere le speculazioni di chi crede che il breve messaggio lasciato da Luis sui social sia in realtà una frecciatina a Fedez?

LEGGI ANCHE:– Chiara Ferragni, il gesto della croce su IG scatena i commenti: come si è sempre dichiarata

Luis Sal torna sui social: la frecciatina a Fedez?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tutti sanno che in questi giorni Fedez è stato trasportato in ospedale per via di due ulcere intestinali che gli hanno causato delle emorragie interne. Un grosso spavento per lui, che dovrebbe però tornare a pieno ritmo già nei prossimi giorni.

Nel frattempo, il mondo del web si è stupito per la ricomparsa di un ex collaboratore ed amico del buon Federico: Luis Sal. Lo youtuber è infatti tornato su X con un gioco di parole, una breve battuta che dice semplicemente “Per un impotente ‘creampie’ è un passato remoto“. Ma a stupire è soprattutto il fatto che non postasse un tweet da aprile, un video su YouTube da maggio mentre su Instagram l’ultimo suo post è di giugno.

Per un impotente “creampie” è un passato remoto — Luis Sal (@saluis97) September 30, 2023

Solo una lunga pausa estiva? Qualcuno crede di no. E che, anzi, il suo messaggio non sia una semplice battuta ma una frecciatina a Fedez, proprio mentre il rapper sta male.

Ovviamente si tratta solo di speculazioni, dato che l’ultima apparizione memorabile di Luis fu quella con cui spiegava le sue ragioni dietro la rottura con Fedez e della collaborazione in Muschio Selvaggio.

Quanto ci sarà di vero?

Fonti RAI svelano il vero motivo del NO a Fedez per l’intervista a Belve: la verità

Nel frattempo, però, Fedez è protagonista di un’altra polemica nella quale Luis Sal non c’entra nulla. Si era parlato di lui come ospite di Francesca Fagnani nella prossima puntata di Belve, ma qualcosa è andato storto. Secondo molti, la Rai avrebbe bloccato la partecipazione del rapper per via delle esternazioni politiche fatte nel corso delle sue ultime apparizioni in RAI, come il concertone del Primo Maggio e il Festival di Sanremo.

Ma, secondo fonti RAI riportate dall’ANSA, la decisione sarebbe stata motivata da altre questioni. Sembra infatti che la partecipazione Fedez non sia stata ritenuta opportuna da Viale Mazzini, per questioni che si legano al suo cachet, ma non solo. La situazione, ad ogni modo, potrebbe evolversi nei prossimi giorni. Cosa succederà? Riuscirà Fedez a partecipare a una delle prossime puntate di Belve? Il secco NO della RAI potrà mutare in un più accondiscentente sì? Come andrà a finire?

Photo Credits: Kikapress