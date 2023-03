Maria De Filippi, quando riprenderanno Amici, C’è Posta per te e U&D: i giorni di programmazione

I programmi di Maria De Filippi stanno per tornare, con alcune modifiche, dopo la morte di Maurizio Costanzo

Il palinsesto di Canale 5 è stato sconvolto dalla morte di Maurizio Costanzo, causando la temporanea sospensione dei programmi di Maria De Filippi.

Tuttavia, dopo una settimana di stop, si prevede che Amici e Uomini e Donne torneranno in onda a partire dal 6 marzo. In particolare, la puntata di Amici registrata prima della morte di Costanzo andrà in onda domenica 5 marzo.

Mentre quella registrata il 3 marzo andrà in onda domenica 12 marzo e sarà l’ultima della stagione prima dell’inizio della fase del Serale, prevista per sabato 18 marzo.

Durante la pausa, verranno trasmessi film e repliche di alcune soap Mediaset. Non è ancora chiaro se C’è Posta per Te, che ha saltato una settimana, riuscirà a trasmettere tutte le puntate previste prima della consueta pausa estiva dei programmi.

Nelle prossime puntate di Amici, U&D e C’è posta per te non vedremo quel dettaglio: sarà cancellato prima della messa in onda. La richiesta dopo la morte di Costanzo

Secondo alcune indiscrezioni, Mediaset avrebbe permesso alla De Filippi di rimontare le puntate dei suoi programmi, tagliando alcune scene, in particolare quelle in cui si vede la conduttrice scherzosa e sorridente, dato che molti episodi di Uomini e Donne e Amici sono stati registrati prima della morte di Maurizio Costanzo.

Dopo il lutto che l’ha travolta, Maria De Filippi probabilmente tornerà in televisione solo quando se la sentirà. Nel frattempo, i suoi programmi devono trovare una sistemazione e una conclusione. Per tornare alla normalità dei programmi ci vorrà ancora un po’, ma i fan della conduttrice non hanno intenzione di metterle nessuna fretta.

Foto: Kikapress