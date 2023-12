Mario Balotelli durissimo su Ilary Blasi: durante l’ospitata a Verissimo della conduttrice televisiva, il calciatore non le manda certo a dire.

Con l’uscita del docufilm Unica, si è tornato prepotentemente a parlare del rocambolesco divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti e, tra le mille polemiche, ne scoppia una che vede protagonista un collega dell’eterno numero 10 romanista: Mario Balotelli. Il calciatore dell’Adana Demirspor, infatti, ha commentato in maniera decisamente insofferente l’ospitata della conduttrice a Verissimo. Ma cosa avrà mai detto su di lei?

Mario Balotelli duro su Ilary Blasi: cosa ha detto dopo l’ospitata di lei a Verissimo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Per promuovere il suo docufilm Unica, Ilary Blasi è stata ospitata a Verissimo, da Silvia Toffanin. Si è parlato ovviamente del gossip su lei e Francesco Totti, della separazione e di quanto sta succedendo nella sua vita. Peccato che a qualcuno queste affermazioni non siano andate giù.

Mario Balotelli, infatti, ha fatto uno screen dell’ospitata di Ilary Blasi, con tanto di commento: “Hai rotto il ****!!!”

Il messaggio è chiaro, anche da parte di lui che si era schierato con la Blasi durante i primi tempi della separazione, quando disse chiaramente “Io sto dalla parte di Ilary“.

Insomma, se anche SuperMario è arrivato al punto di saturazione su questa storia, possiamo dire che anche in molti, nel pubblico italiano, non ne possono più… Sarà davvero così? Difficile dirlo, dato che in una settimana il docufilm Unica ha raccolto circa 2 milioni di telespettatori…

