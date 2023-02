Maurizio Costanzo, quel dettaglio sulla bara che ha fatto commuovere tutti: cosa è stato notato durante la diretta tv

Si sono svolti i funerali di Maurizio Costanzo, trasmessi in diretta tv. In molti hanno notato un particolare toccante sulla bara del conduttore

Lunedì pomeriggio si sono svolti i funerali di Maurizio Costanzo presso la Chiesa degli artisti di Piazza del Popolo a Roma, con un leggero anticipo sull’orario annunciato.

La cerimonia è stata solenne e toccante, con la partecipazione di centinaia di persone, tra cui molti volti noti del mondo della cultura e dello spettacolo italiano, come Carlo Conti, Giorgio Panariello, Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Pier Silvio Berlusconi, Milly Carlucci e molti altri. Maria De Filippi era ovviamente presente e la cerimonia è stata trasmessa in diretta su Canale 5 e Rai 1.

Un particolare dettaglio che ha colpito molto i presenti e i telespettatori è stato il posizionamento di una foto del gatto di Costanzo, Filippo, sopra la bara insieme alla foto del defunto. Costanzo era un grande amante degli animali e aveva trovato Filippo in una cucciolata abbandonata: il loro fu amore a prima vista.

La scelta di posizionare la foto del gatto sulla bara ha commosso molti telespettatori e ha generato una serie di tweet emozionanti sul web. La bara di Costanzo è stata sepolta presso il Cimitero del Verano, e la foto di Filippo accompagnerà per sempre il defunto conduttore.

Uomini e Donne e Amici, la sospensione continua: i telespettatori dovranno aspettare ancora. Quando riprenderanno i programmi

La scomparsa improvvisa del noto conduttore televisivo ha sorpreso tutti, e le reti televisive hanno immediatamente modificato il palinsesto per rendere omaggio al presentatore. Mediaset, in particolare, è stata molto colpita, essendo stata la più vicina a Costanzo a causa della lunga collaborazione con lui e con sua moglie, Maria De Filippi, i cui programmi rappresentano i punti di forza della rete.

Dalla morte del conduttore, la programmazione di Canale 5 è stata ampiamente modificata e i programmi di Maria De Filippi sono stati per il momento sospesi.

Nonostante si fosse pensato che le trasmissioni sarebbero riprese dopo i funerali del giornalista, tenutisi il 27 febbraio a Roma, la pausa potrebbe durare ancora a lungo. “Uomini e Donne” e “Amici” non torneranno in onda neanche il 28 febbraio, e al loro posto ci sarà la replica di una fiction. La rete sta decidendo la programmazione giorno per giorno, in attesa che il palinsesto torni agli orari originali.

Non è ancora nota la data esatta in cui i programmi di Maria De Filippi torneranno in onda, ma si ipotizza che “Uomini e Donne” e il daytime di “Amici” potrebbero tornare il 1° marzo, mentre la puntata registrata giovedì 23 febbraio di “Amici” verrà probabilmente trasmessa domenica pomeriggio.

