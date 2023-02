Maurizio Costanzo, Maria De Filippi e la confessione sulla sua morte: l’intervista che fa commuovere

Maria De Filippi, in una vecchia intervista, aveva parlato proprio del suo rapporto con la morte e del legame con Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo è morto all’età di 84 anni. Giornalista, scrittore, sceneggiatore e autore, verrà senza dubbio ricordato per la lunga carriera in tv e sulla carta stampata, ma non solo.

Sposata dal 1995 con Costanzo, Maria De Filippi, in una passata intervista rilasciata al settimanale Oggi, aveva parlato della sua paura più grande, ovvero la morte, sottolineando come sia un ostacolo inevitabile che la vita pone di fronte a tutti.

La conduttrice aveva confessato di aver chiuso a chiave il dolore causato dalla morte di suo padre e dalla perdita della madre, per poter andare avanti. Lungo l’intervista, Maria aveva anche commentato una dichiarazione di Maurizio Costanzo, il quale aveva affermato di volere che la moglie gli stringesse la mano nell’ultimo istante della sua vita.

La conduttrice aveva spiegato di non sapere se avrebbe avuto la forza di farlo, dichiarando: “non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì”, poiché non voleva che l’ultimo ricordo di loro insieme fosse “l’intreccio delle loro dita“.

