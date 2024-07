Una battutaccia di Mauro Corona nei confronti di Bianca Berlinguer sta facendo discutere i telespettatori. Cosa ha detto a È sempre Cartabianca.

L’ultima puntata della stagione di È sempre Cartabianca, condotta da Bianca Berlinguer su Rete 4, si è conclusa con un momento particolare, una battutaccia di Mauro Corona, ospite fisso della trasmissione sin dal 2018, quando divenne presenza stabile di Cartabianca, che all’epoca andava in onda in prima serata su Rai Tre. Stavolta, a fare discutere è stata una battuta senza freni nei confronti della conduttrice, pronunciata dallo scrittore durante il programma e che è riuscita a cogliere subito l’attenzione dei telespettatori. Ma cosa avrà detto di tanto terribile Mauro Corona nei confronti della Berlinguer? Si sarà davvero trattato di una affermazione così grave? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

È sempre Cartabianca: la battutaccia hot di Mauro Corona nei confronti di Bianca Berlinguer

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’ultima puntata stagionale di È sempre Cartabianca ha visto Mauro Corona fare uno dei suoi soliti exploit, stavolta con una battutaccia hot nei confronti di Bianca Berlinguer.

Praticamente, durante la puntata, si è scoperto che lo scrittore è stato invitato con insistenza a Ballando con le Stelle. La conduttrice ha scherzato sulla questione, parlando di “tradimento“.

È stato lì che l’alpinista si è lasciato andare con una battuta hot: “Io ballo solo con lei Bianchina, magari in orizzontale“.

La giornalista, apparsa visibilmente imbarazzata, lo ha subito zittito: “La smetta di dire cose che non deve dire, ogni volta deve andare a questi riferimenti, e per fortuna dobbiamo andare in pubblicità…”

Ma qualcuno si immagina che durante la pausa certo la Berlinguer non sia rimasta a guardare, tanto da scrivere su X: “A quanto la diamo la litigata , dopo la battuta ‘in orizzontale’ durante la pubblicità?”

Cristiano Malgioglio fa il gesto delle corna a Corona e si alza per lasciare lo studio: cosa lo ha infastidito

Tra le altre cose, Mauro Corona durante la stessa puntata ha infastidito non poco Cristiano Malgioglio, ospite della trasmissione.

Malgioglio si è presentato raccontando di aver appena posto fine alla sua ultima relazione, terminata poiché il suo ultimo fidanzato pretendeva che il paroliere si trasferisse in Turchia con lui.

Mauro Corona, in tutta risposta, ha glissato sull’argomento, dicendo di pensare spesso all’idea della morte. Un passaggio che ha irritato non poco Malgioglio.

“Io sono venuto qui perché voglio tanta allegria e lui invece mi parla di morte. Io voglio divertirmi. Non bisogna avere paura. Se uno ha timore della morte è perché ha fatto tanti peccati nella vita“, ha detto. Ottenendo una risposta piccata dallo scrittore: “Bisogna metterla in conto. Quanti amici la sera prima erano lì e l’indomani non c’erano più per un infarto o un incidente? Dobbiamo mettere in contro che potrebbe capitare anche a noi. Crediamo sempre che muoiano gli altri, che facciano gli incidenti i figli degli altri…”

Malgioglio, quindi, si è alzato e, facendo il gesto delle corna, ha detto “Va bene, io vado via“. Bianca Berlinguer è però riuscita a trattenerlo, nonostante i battibecchi tra il paroliere e lo scrittore.

Photo Credits: Shutterstock