Sui social ricompare l’ultima intervista rilasciata da Michela Murgia prima di lasciarci: ecco cosa rivelò sui suoi figli.

Michela Murgia è morta all’età di 51 anni: sui social spunta la sua ultima intervista, rilasciata a Simone Marchetti di Vanity Fair. La scrittrice, malata da tempo, negli scorsi mesi aveva rivelato di essere affetta da un carcinoma renale al quarto stadio. In quell’intervista dice delle cose molto toccanti sul legame con i suoi figli e in particolare con uno di essi, Raphael Luis.

LEGGI ANCHE:– ‘Ho paura’, le parole di Raffaella Carrá nella sua ultima intervista

Michela Murgia, l’ultima intervista: ‘mio figlio mi ha chiesto una particolare eredità’

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nell’intervista ripostata sui social da Amedeo Venza, il direttore di Vanity Fair Simone Marchetti aveva chiesto alla scrittrice quello che i suoi figli le hanno detto di fronte all’annuncio della malattia.

“Vuoi proprio farmi piangere“, ha risposto lei. E poi ha cominciato a raccontare: “Siamo andati da mio figlio Raphael, che vive a Vicenza. Siamo andati a cena da lui. Lui ha cucinato per noi, ha l’uzzolo della cucina. E durante la cena io gli ho detto ‘questa è la situazione. Io ho le metastasi già nel cervello. Farò una radioterapia, ma significa che sono già a uno stadio in cui anche se le metastasi dovessero ritirarsi, si ripresenteranno in qualche modo. Nel tempo che rimane, tu cosa vuoi che io faccia? Cosa vuoi fare con me?'”

E poi ha raccontato, visibilmente commossa, la risposta di Raphael: “Lui mi ha fatto un discorso adulto serissimo. Ha detto: ‘Io sono il più piccolo, non faccio lavori artistici come voi e geograficamente ed economicamente non sono così libero di spostarmi. Ho paura che se tu muori io sarò il più orfano di tutti. Io ti chiedo, quando ti trasferirai nella nuova casa, trova il tempo, può essere anche questa estate, in cui stiamo tutti e quattro con te per tre settimane. Non abbiamo mai avuto tempo di stare così tanto insieme, dammi modo di conoscerti meglio, di modo che quando non ci sarai più io abbia ancora le relazioni come tua eredità. Questa cosa è stata molto toccante e quando ne ho parlato agli altri erano tutti un po’ sorpresi dalla maturità di Raphael. E io mi sono ritirata dagli incontri pubblici per questa ragione. I giornali mi pensano in agonia ma proprio per niente. Farò moltissime cose“.

Emma Marrone ricorda così la scrittrice: ‘le lacrime che ci siamo scambiate’. La toccante stories per ricordarla. Cosa ha postato

A noi non resta solo l’ultima intervista di Michela Murgia, ma tutti i suoi libri, le sue opere e ciò che ha detto nelle numerose interviste e interventi nel corso degli anni. E il ricordo di quello che ci ha lasciato.

Anche Emma Marrone ha voluto ricordarla con un toccante messaggio, scrivendo nelle sue Instagram Stories: “Ciao Michela .. Il nostro ultimo abbraccio lo porterò sempre nel cuore. Come le parole che mi hai detto. Come le lacrime che ci siamo scambiate. Sei e resterai un grande esempio per tutti noi.

Baluardo di luce e speranza. Forza e coraggio“.

Photo Credits: Kikapress