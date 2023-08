Violento sfogo di Morgan al Parco Archeologico di Selinunte ma non tutti i vip e gli artisti gli danno contro: scopri cosa è successo.

Morgan torna alla ribalta e a fare parlare di sé per questione che esulano dalla musica e dall’arte: al Parco Archeologico di Selinunte, in Sicilia, il musicista si è scagliato contro il pubblico e anche contro alcuni altri artisti. Il suo turpiloquo, in breve, è diventato virale tanto che sui social non c’è stato solo chi se l’è presa con lui ma anche chi gli ha dato ragione.

Morgan: duro sfogo a Selinunte

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Morgan si è esibito a Selinunte in un concerto-lezione intitolato ‘Segnali di vita e di arte‘, dedicato a Franco Battiato. Mentre parlava prima di suonare, è stato accusato di andare fuori tema da alcune persone del pubblico, che lo invitavano a esibirsi.

Morgan ha reagito con un duro sfogo, dicendo: “Avete rotto il ca..o, ho dei sentimenti, cog….i. Avete avuto abbastanza voi adesso. Avete avuto troppo, perle ai porci si chiama questo, se non se ne vanno quei dementi io non canto. Siete stupidi, la società è una me..a. Io sono un personaggio, andate a vedere Marrakesh, Fedez…” E poi ha apostrofato una persona del pubblico con un infelice “fr..o di merda“.

Morgan si è poi scusato sui social per quelle sue parole, ma nel frattempo in molti hanno preso delle posizioni. E non tutti hanno condannato il musicista.

I VIP che hanno dato ragione a Morgan

Un esempio è Enrico Silvestrin, storico veejay di MTV, che ha dichiarato a TvBlog: “La cosa interessante è che tu vieni a criticare me che ti sto dando qualcosa, in un mondo dove c’è il mainstream che non ti dà nulla, con personaggi senza arte né parte, senza valenza artistica che solo questo tipo di società può considerare artisti. Lui dice: ‘State zitti con gli altri, mentre rompete le pa..e a me che sono qui a darvi qualcosa che non rivedrete’. Ha perfettamente ragione. È giusto questo atteggiamento antagonista, c’è una superiorità culturale che va affermata, non può non essere più un valore perché in giro c’è mediocrità. Bisogna rimettere la cultura al centro della chiesa, è fondamentale”.

Anche Fabrizio Corona ha ripostato nelle sue stories una clip dell’accaduto, scrivendo un “Bifolchi” come commento, prendendosela a sua volta con i contestatori. Anzi, ha addirittura invitato Morgan a casa sua, dove ha suonato “Morire per delle idee” di Fabrizio De André.

Quanto a Tommaso Zorzi, non ha dato ragione a Morgan ma ha detto qualcosa di più: “Comunque è un grido d’aiuto. A me fa sinceramente molta tenerezza, è evidente che non sia in sé“.

La reazione di Fedez e Marracash dopo il violento sfogo. Come hanno reagito

Non hanno parlato invece i due rapper tirati in ballo da Morgan: né Fedez né Marracash hanno infatti commentato le parole del musicista, forse mostrando la volontà di stemperare le polemiche.

Anche perché Fedez è collega di Morgan ad X Factor, dove condividono un posto alla scrivania dei giudici. Sarà per questo che non ha commentato?

