L’analisi sagace di Giampiero Mughini sul pandoro-gate di Chiara Ferragni fa impazzire tutti: cosa ha scritto a riguardo.

Il pandoro gate di Chiara Ferragni è ormai uno degli argomenti principe della discussione pubblica italiana, tanto che ne parlano ormai tutti: anche Giampiero Mughini, celebre opinionista ed ormai ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, è intervenuto per dire la sua sulla vicenda, trovando parole che molti considerano appropriate a riguardo. Ma cosa avrà mai detto l’ex direttore di Lotta Continua?

LEGGI ANCHE: – Chiara Ferragni, l’errore grammaticale da penna rossa: pioggia di critiche per la gaffe

“Un po’ di polvere rosa”: le parole di Mughini sul caso pandoro di Chiara Ferragni

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Su Dagospia, Giampiero Mughini ha scritto un articolo molto interessante sulla vicenda del pandoro gate di Chiara Ferragni.

“Uno che sbarcasse in Italia venendo da Marte e cercasse di capire che cosa diavolo succede nel nostro Paese, quali ne sono i valori in conflitto, quali i personaggi decisivi che danno un tono al tutto, non potrebbe non dedurne che il personaggio sovrano del nostro Paese è Chiara Ferragni, di cui io sono il primo ad esaltare la genialità“, ha scritto.

E poi continua: “Stando al fatto che dal nulla lei ha creato un impero di 29 milioni di follower, cioè di sudditi. (Secondo me quelli che in Piazza Venezia e altrove applaudirono entusiasticamente all’ingresso in guerra di Mussolini nel giugno 1940 erano molti di meno)“.

E dà la stoccata finale: “Tutto ciò è sotto i vostri occhi, è bastato che lei spruzzasse un po’ di polvere rosa su un panettone da quattro soldi a farlo pagare tre volte tanto. Quanto al cachet della nostra eroina, a voler fare un raffronto ricordiamoci che Italo Svevo in tutta la sua vita non ha mai incassato una lira di diritti d’autore. Quando il troppo è troppo, ne è venuto un putiferio e ne stanno scrivendo i migliori giornalisti e opinionisti italiani”.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy