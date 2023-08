Il principe Andrea è stato “riammesso” in famiglia da Carlo? Cosa pensano gli esperti e il ruolo di William

Durante il fine settimana a Balmoral, il Duca di York è stato visto in compagnia della sua famiglia mentre partecipavano a una funzione religiosa. Secondo alcune fonti, Re Carlo III ha permesso al principe Andrea di tornare a far parte della famiglia reale, nonostante le vicende degli ultimi tempi.

Gli esperti hanno notato che la famiglia era consapevole che questo momento sarebbe stato fotografato. Carlo e William avevano esercitato pressioni per privare Andrea dei suoi titoli e dei suoi patrocini di beneficenza a seguito di controversie legali e accuse di cattiva condotta, ma sembra che la situazione stia cambiando e che William sia stato in qualche modo costretto e “annullato” temporaneamente dal padre, a favore della riabilitazione di Andrea in famiglia.

Anche se William parteciperà a eventi familiari privati con lo zio, gli esperti sono convinti che eviterà comunque apparizioni pubbliche al suo fianco. La decisione di includere Andrea nelle attività familiari sembra aver suscitato diverse opinioni, con alcuni che ritengono che potrebbe essere un passo falso, dato il passato controverso del Duca.

Foto: Kikapress