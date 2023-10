Botta e risposta tra Raoul Bova e l’ex suocera Annamaria Bernardini de Pace dopo l’intervista dell’attore a Belve. Scopri cosa è successo

Raoul Bova è stato un ospite di Francesca Fagnani nell’ultima puntata di Belve e, proprio su Rai Due, ha fatto discutere per via delle sue dichiarazioni sulla sua ex suocera, Annamaria Bernardini de Pace. Lei: avvocata matrionialista, saggista, giornalista e soprattutto madre di Chiara Giordano, moglie di Raoul Bova dal 2000 al 2013. Ebbene, nei rapporti già non idilliaci tra i due, si è inserito un nuovo capitolo. Ma cosa avrà mai detto l’attore? E cosa avrà risposto la Bernardini de Pace?

Belve: Raoul Bova torna sulla lettera scritta dall’ex suocera

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la puntata di Belve del 3 ottobre scorso, Francesca Fagnani ha riletto a Raoul Bova una vecchia lettera di Annamaria Bernardini de Pace, risalente ai tempi della separazione da Chiara Giordano.

L’avvocata la pubblicò su Il Giornale, dalle cui colonne scrisse “Non hai né fegato né cuore, mio caro genero, o degenero per meglio dire. La tua forza, anche in camera, dura per il tempo di uno spot. Sei un uomo a breve termine di conservazione. Scaduto“.

Raoul Bova, quindi, è tornato sulla questione, rispondendo così alla Fagnani: “Se era per me? Lei dice di no. Sì, io dissi che quella lettera mi aveva profondamente ferito. Sono cose che fanno le persone che hanno un grosso dolore. Cercano di sfogare con la rabbia attraverso qualsiasi mezzo di danneggiare l’altro. Però è un boomerang e torna indietro“.

La replica di Annamaria Bernardini de Pace

La replica è subito arrivata da parte di Annamaria Bernardini de Pace che, sentita da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro a Un Giorno da Pecora, ha così parlato della puntata che ha visto ospite Bova: “Sì ho visto Belve certo. Però è stato un po’ noioso. La Fagnani è stata bravissima, però così, le domande e le risposte. Mi è piaciuta Patty Pravo, gli uomini molto meno. Raoul? Io lo conoscevo più allegro e partecipe, polemico. Me lo ricordavo più più allegro e vivace, ieri sera mi è sembrato troppo buono. Il riferimento a quella famosa lettera? Ha detto la verità. Tutti vi siete fissati che era per lui. Lui ha detto che io sostengo di non averla scritta contro di lui, ed è così, è stato buonissimo e corretto. Io l’ho scritta un anno prima che succedesse tutto. Ho testimoni che quella lettera non era per lui. Il compagno di Simona Ventura, Giovanni Terzi sa bene che non era per Raoul. Bova ha detto quella che è la verità”.

Cosa fa oggi l’ex moglie di Raoul? La nuova vita di Chiara Giordano dopo la separazione dall’attore

Nel frattempo, a 10 anni dalla separazione da Raoul Bova, Chiara Giordano ha cambiato vita. A 48 anni, si mostra sempre sui social mentre è impegnata nella danza. Ma non solo. Su TIM Vision è la “Dottoressa Giordy” e dispensa consigli sulla cura degli animali (d’altronde è laurata in veterinaria). A novembre partirà con una nuova stagione del programma.

E, inoltre, nella sua vita c’è un nuovo amore: il ballerino e coreografo Andrea Evangelista.

Photo Credits: Kikapress