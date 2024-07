I Sali Minerali e la definizione “hot” a Reazione a Catena: cosa hanno detto nel corso de L’Intesa Vincente?

Scoppia il caos tra i telespettatori per via di una definizione hot comparsa nel corso della puntata di Reazione a Catena dell’8 luglio, quando i concorrenti in gara si sono lasciati andare a un termine un po’ troppo a luci rosse per un programma per famiglie come quello condotto da Pino Insegno su Rai Uno. Ma cosa si saranno mai lasciati scappare i campioni in carica de I Sali Minerali? Cosa avranno detto di tanto sconveniente al punto che in molti hanno cominciato a commentare ironicamente sui social? E come avrà invece reagito Pino Insegno di fronte a quel momento? Non ci resta che andare a scoprire insieme cosa è successo e qual è il termine a luci rosse pronunciato dai campioni in carica del game show del primo canale.

I Sali Minerali: definizione hot durante L’Intesa Vincente a Reazione a Catena

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In questi giorni abbiamo conosciuto I Sali Minerali, trio campione a Reazione a Catena composto da Federica, Andrea e Ludovica.

Ebbene, durante l’ultima puntata del quiz di Rai Uno, nel corso de L’intesa vincente, hanno dato vita a uno scambio particolarmente interessante.

La parola da indovinare era infatti PETTORALI. Quindi, Ludovica e Andrea hanno cominciato lo scambio: COSA \ HAI \ GROSSI \ T…E \ MASCHILI.

La parola “censurata” era ovviamente un riferimento al seno femminile utilizzando un termine più colloquiale ma Andrea non è stato bippato dalla produzione.

Anzi, i telespettatori hanno cominciato a sorridere dell’avvenuto, commentando ironicamente tra un “ma cosa ho appena sentito” e un “Lui dice t…e e si spaventa perché pensa non si possa dire”.

