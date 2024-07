Reazione a Catena: gaffe incredibile dei concorrenti in gioco su Ranieri di Monaco. L’errore non è passato inosservato ai telespettatori.

Succede qualcosa di incredibile nella puntata di Reazione a Catena del primo luglio, specie quando i concorrenti in gioco, durante la “Catena Musicale” si sono trovati di fronte ad una parola per loro molto difficile da associare, rendendosi poi protagonisti di una incredibile gaffe su Ranieri di Monaco, sul quale è stata data una definizione tutt’altro che corretta che ha fatto scattare subito l’ironia del conduttore ma anche quella del popolo dei telespettatori del game show di Rai Uno. Andiamo quindi a scoprire la gaffe incredibile dei concorrenti di Reazione a Catena ma, soprattutto, le reazioni del pubblico!

Reazione a Catena: la gaffe dei concorrenti su Ranieri di Monaco non passa inosservata

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A Reazione a Catena, durante La catena musicale del 1° luglio, i concorrenti si sono resi protagonisti di una gaffe su Ranieri di Monaco.

C’era da indovinare una parola. La precedente era “Massimo” succeduta da “Ran“, alla quale hanno risposto erroneamente “rancore“. Poi, quando è comparsa anche la ‘I’, la risposta giusta è venuta fuori subito: “Ranieri“.

Sulla parola successiva, però, è successo l’imprevedibile. La prima lettera comparsa dopo “Ranieri” era la ‘M’. I concorrenti hanno risposto “Musica“, sbagliando. Poi è comparsa la ‘O’ e hanno passato il turno. Quindi è comparsa la ‘N’ e lì hanno provato a rispondere “Monte“, sbagliando ancora. A quel punto è comparsa la ‘A’, facendo arrivare i concorrenti alla soluzione giusta, ovvero “Monaco“.

“Chi è?”, ha chiesto allora Pino Insegno. E il concorrente ha risposto un po’ imbarazzato “il re“. E il conduttore ha risposto: “Magari un principe, dai, il principe di Monaco, nel suo Principato per 56 anni, marito della grande e indimenticata Grace Kelly“.

I commenti, a riguardo, non sono certo stati carini. Tra un “Non conoscere il principe Ranieri di Monaco…poi alla fine definirlo pure Re!!! E poi qui c’è chi dice che Insegno si prende gioco dei concorrenti ?!?! Io avrei tirato loro una scarpa!!!”. Oppure: “sopra di noi solo il Re di Monaco…. Buona serata a tutti“. O ancora, qualcuno, postando foto del Principato, scrive: “Stavo facendo altro e ho sentito che i concorrenti hanno avuto difficoltà con Ranieri di Monaco… e non aggiungo altro se non buonasera a tutti e buon primo luglio… c’è aria di vacanze… voi avete già previsto cosa farete?”

Nel frattempo, i telespettatori hanno anche notato qualcosa di strano nell’orecchio del conduttore di Reazione a Catena, Pino Insegno.

Il presentatore del game show di Rai Uno, infatti, aveva chiaramente un piccolo teller, un auricolare, da collegamento diretto con la regia e volto a dargli suggerimenti e conferme durante le risposte.

Qualcuno ha provato anche ad aizzare la polemica, che è stata prontamente spenta: i conduttori del quiz lo hanno sempre indossato ed è necessario durante l’Intesa Vincente, quando gli schermi sono spenti per impedire ai concorrenti di sbirciare e il conduttore ha bisogno di essere “guidato” dalla regia.

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Rai