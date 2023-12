Sanremo 2024 è alle porte, ma anche Sanremo 2025 non è poi così tanto lontano. Ecco cosa sarebbe successo a Stefano De Martino dopo la “bufera Rodriguez”. Sembra infatti che anche il noto giornalista Alberto Dandolo si sia espresso a riguardo della possibile partecipazione di Stefano De Martino a Sanremo 2025.

Da anni Sanremo è un palco ambito dai conduttori e dagli artisti. È l’approdo per alcuni e per altri rappresenta la patria a cui fare ritorno. Diciamocelo, Sanremo è un programma amato da milioni di spettatori, ma con Amadeus lo è un po’ di più. La nuova edizione del festival è ancora in corso di preparazione. Eppure il toto-conduttore per il 2025 è comincia già alcuni mesi fa. Amadeus si sente già pronto a calcare il palco dell’Ariston per il quarto anno consecutivo.

Per altro, non si è fatto mancare dichiarazioni importanti. Ha detto che è intenzionato a lasciare il timone del programma. Un ricambio che aprirà le porte ad altri conduttori. Uno tra questi sarà forse Carlo Conti. Ma anche emergenti come Alessandro Cattelan o Stefano De Martino. Ci sarebbero già tanti nomi ipotetici pronti a sostituire Amadeus. Lo stesso pubblico non ha mancato di farsi un’idea.

Ma cos’è successo a Stefano De Martino dopo le dichiarazioni a Domenica in di Belen Rodriguez?

Tra questi spicca un nome in particolare. Stiamo parlando di Stefano de Martino. Proprio l’ex ballerino di Amici di recente è rimasto fisso in un vortice di gossip. Questo a causa delle dichiarazioni della sua ex Belen Rodriguez. Comunque c’è da dire che non è così improbabile che sia lui a prendere le redini della kermesse. Infatti in questi giorni sarebbe cominciata una vera e propria pulizia della sua immagine pubblica.

Tutto questo dopo l’intervista rilasciata da Belen a Domenica In. Dopo le confessioni sui presunti tradimenti subiti. Per l’artista la scalata verso Sanremo si sarebbe resa più impegnativa. Difatti anche Alberto Dandolo avrebbe fatto delle dichiarazioni sulle pagine del noto settimanale Oggi. Ecco cos’avrebbe detto il giornalista: “Conosciamo tutti le recenti dichiarazioni di Belen Rodriguez sui presunti tradimenti dell’ex marito. Per Stefano De Martino è iniziata una massiccia operazione di riposizionamento della sua immagine pubblica”.

Ed in effetti le rivelazioni della showgirl argentina hanno intaccato l’opinione pubblica sul marito. Belen ha parlato di ben 12 tradimenti durante la loro relazione. Ha asserito che in un periodo molto delicato della sua vita ha sofferto di depressione e lui non le è stato vicino. In buona sostanza, che non si è comportato da marito.

Da parte sua il conduttore aveva anche ribattuto. Era stato ospite da Fabio Fazio. Ma si era limitato a dire che ognuno ha la propria verità. In retà, però, in tanti tra i giornalisti hanno fatto notare un particolare. Ovvero come Stefano De Martino incarni lo stereotipo di giovane sciupafemine a cui si perdona tutto. Infatti lui non ha subito lo stesso trattamento degli altri. Parliamo di attacchi e di offese che altri uomini noti dello spettacolo hanno subìto. Inoltre per altrettanti Belen Rodriguez è una donna forte ed indipendente.

Un team di esperti per far mantenere un basso profilo a Stefano De Martino in vista di Sanremo 2025

La verità è che l’opinione pubblica si è spesso divisa tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Incredibile quanta curiosità abbiano suscitato i famosi “flirt” di quest’ultimo fino ad oggi. In ogni caso Belen è una donna così indipendente da non aver mai attirato particolare “dispiacere”. Soprattutto per la condizione di cui ha raccontato. Nonostante tutto non ha mai perso la sua forza d’animo.

Ecco perché non ha mai avuto timore a mostrare apertamente i suoi flirt. Non ha mai incarnato a pieno il ruolo della “povera vittima”. Naturalmente questa “operazione simpatia” di De Martino sarebbe partita anche in funzione di Sanremo. Il giornalista ha svelato infatti un dettaglio importante. Ad assistere De Martino ci sarebbe potente squadra di professionisti della comunicazione.

Ma rigorosamente sotto la supervisione dell’influente agente televisivo Beppe Caschetto. A quanto sembra la parola d’ordine al momento sarebbe “basso profilo”. “Le sue apparizioni sono centellinate. Così come è scrupolosa la selezione dei media con cui interagire”. Lo scopo è quello di traghettare l’artista sul palco dell’Ariston.