Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati: lei messa alla gogna sui social per quell’errore commesso nell’annunciare la fine della loro storia.

La storia tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è finita: ad annunciarlo è stata direttamente la modella ed influencer, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip. Ed è proprio nella casa più spiata d’Italia che cominciò la storia con Basciano, che poi è andata avanti fino ad oggi portandosi dietro la nascita della piccola Céline a maggio 2023. E non solo. Tra i due c’era stata anche una proposta di matrimonio in grande stile, sul red carpet di The Son, al festival di Venezia dello scorso anno. Da qualche tempo, però, Sophie si stava mostrando in giro senza Alessandro e senza anello di fidanzamento al dito, tanto da far cominciare il gossip a vociferare su una possibile rottura. Quello che però sta facendo veramente discutere è un errorino commesso da Sophie nell’annunciare la rottura sui social e nel parlare dei motivi che l’hanno resa inevitabile. Cosa avrà mai sbagliato?

È finita tra Sophie Codegoni e Basciano: il messaggio sui social che fa discutere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Per annunciare ufficialmente l’addio consumatosi tra lei e Alessandro Basciano, Sophie Codegoni ha scritto un lungo messaggio in una Instagram Stories:

“Con profonda tristezza nel mio cuore sono cui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia potesse arrivare a tanto. Non è una scelta presa a cuor leggero, ma a seguito di vicessitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra per rispetto di me stessa e della nostra bambina. Continuerò a lavorare attraverso i social cercando sempre di portare positività e il mio sorriso come ho sempre fatto e come è giusto che sia. Al momento devo prendere un attimo di tempo per me stessa per metabolizzare il tutto . Non vi nego che davvero sono a pezzi. Vi ringrazio sempre per il supporto che mi date e vi chiedo un po’ di tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolta. Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo“.

Quell’errorino commesso da Sophie scatena gli haters (ma in realtà ce n’è un altro)

Dal testo capiamo quindi che Sophie imputa del tutto a Basciano la colpa della fine della loro storia. Ma quello che molti hanno notato, nel primo rigo del messaggio, è quel “cui” utilizzato al posto di “qui“.

Basta fare un giro sui social per capire i livelli del dibattito. Tra un “Mi son fermata al ‘cui’“ e un “son andata a vedere anche se la c e la q fossero vicine sulla tastiera ma nooooo“, in tanti la stanno distruggendo. Anche perché c’è un altro errore più in là nel testo: “vicessitudini“, tanto che qualcun altro scrive “Ma rileggere un attimo prima di pubblicare non si può fare?“

Amico di Basciano e Sophie sbotta sui social: la reazione a quella frase molto criticata

Nel frattempo, Amedeo Venza si schiera dalla parte di Sophie Codegoni, specie dopo aver ricevuto un messaggio da parte di una persona che ha scritto “Lei ha già messo le mani avanti dicendo che continuerà a lavorare sui social! Inutile che li copri, fanno tutto per visibilità!”.

Da manuale la sua risposta: “La prossima persona che mi scrive contro Sophie la blocco! Ma quando a voi capita qualcosa di personale cosa fate? Date le dimissioni a lavoro??? O ci andate ugualmente? Ma cosa caaazz avete al posto del cervello? Ma fatela finita e accettate e rispettare la volontà degli altri!”

Photo Credits: Kikapress