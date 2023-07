Stefano De Martino compare in una Instagram Stories in macchina insieme a un’altra donna: ecco chi potrebbe essere.

In questi giorni si sta discutendo moltissimo su una presunta rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, tanto che in molti vociferano apertamente che tra i due sia finita per colpa di un’altra donna. Per questo motivo, quando sui canali social dell’ex ballerino di Amici è comparsa una foto particolare ‘da vacanze’ in molti hanno cominciato a far chiacchiere sul fatto che il conduttore napoletano abbia già voltato pagina e, per l’ennesima volta, abbia decio di mettere la parola fine alla sua storia d’amore con la showgirl argentina. Ma chi è la donna ritratta con lui in quella stories? Qualcuno pare aver scoperto di chi si trattava.

LEGGI ANCHE :– Belen Rodriguez, il post sull’addio a Stefano? La mamma Veronica sbotta e commenta così le critiche alla figlia

Stefano De Martino con un’altra donna? La stories fa discutere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Da qualche giorno, Belen Rodriguez ha eliminato dal suo profilo alcune delle immagini che la ritraevano insieme a Stefano De Martino, alimentando le voci che i due si siano lasciati. L’ex ballerino, da parte sua, è stato visto alla presentazione dei palinsesti RAI senza la fede al dito. Fin qui i sospetti sono tanti, ma la questione va facendosi sempre più misteriosa.

Nelle sue Instagram Stories, infatti, il buon Stefano ha pubblicato una foto scattata palesemente in vacanza, nella quale si vede una FIAT 600 Capri con a bordo due persone, di spalle, un uomo e una donna.

Dando per scontato che l’uomo sia lui, in molti si stanno chiedendo chi è quella donna seduta accanto a Stefano De Martino.

In tanti hanno scritto che somiglia davvero a Belen e che probabilmente si tratta di lei, a partire da Deianira Marzano. Quest’ultima, inoltre, ha scritto: “A questo punto spero sia Belen visto che sono stata l’unica a dire che forse ci stavano facendo uno scherzetto“.

Anche altre pagine Instagram hanno avvalorato l’ipotesi che possa trattarsi di Belen Rodriguez e non di un’altra donna. Vuol dire che c’è stato solo tanto rumore per nulla?

Avete visto bene la foto della stories di de Martino? Quel dettaglio sul braccio di lui smentisce tutto. Cosa è stato notato

La verità non è così semplice. Prima infatti abbiamo dato per scontato che a guidare quell’auto fosse Stefano De Martino ma qualcuno ha fatto notare che, in realtà, il conduttore tv ha il braccio sinistro tatuato e, nell’immagine ripostata nelle sue stories, sul volante si vede chiaramente un braccio privo di tatuaggi.

Insomma, se in quella Stories pare esserci Belen e non un’altra donna, i dubbi maggiori sono sull’uomo: è davvero Stefano De Martino?

Photo Credits: Shutterstock