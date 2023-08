Filippo Bisciglia saluta e ringrazia sui social tutti i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island

Il conduttore Filippo Bisciglia ha dedicato un messaggio a tutti i protagonisti di Temptation Island 2023, esprimendo un ringraziamento speciale alle coppie rimaste unite, a chi ha concluso il percorso da single e ai nuovi fidanzati.

Ha condiviso due post su Instagram con le foto scattate con il cast di questa edizione, un mese dopo i falò di confronto. Ha scelto di separare gli ex in gruppi differenti, probabilmente per rispetto a chi ha chiuso la propria relazione.

Nonostante le scelte di suddivisione, entrambi i gruppi sono stati accompagnati dalla stessa didascalia, in cui ha espresso gratitudine per aver vissuto con loro le gioie e i dolori in modo autentico. Il gesto è stato molto apprezzato dal pubblico di Temptation Island, che ha ringraziato a sua volta il conduttore.

Temptation Island versione invernale: ecco chi sicuramente non ci sarà

Temptation Island si è concluso ufficialmente, registrando una media di share del 26,45%, un successo che ha convinto Mediaset a proporre una versione invernale per la prima volta nella storia del programma, chiamata Temptation Winter.

Raffaella Mennoia, produttrice del programma, ha rivelato al settimanale Chi che nonostante non ci sia ancora una conferma ufficiale, il team inizierà a lavorare per la produzione della versione invernale a partire dal 20 agosto. Riguardo alla location, ha preferito mantenere il mistero.

Ha anche espresso il suo desiderio di avere nuovamente Filippo Bisciglia come conduttore per l’edizione invernale. Raffaella Mennoia ha anche rivelato che non prenderà mai nel cast del programma traditori seriali poiché li considera noiosi e prevedibili nel loro comportamento.

Foto: Betti Soldati