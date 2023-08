Dopo la fine di Temptation Island e la separazione da Perla, Mirko ha pubblicato qualcosa online. C’entra la tentatrice Greta Rossetti.

Temptation Island è giunto al suo atto finale, con le coppie che hanno deciso di continuare insieme oppure di lasciarsi definitivamente: è anche il momento esatto in cui i ragazzi e le ragazze cominciano a mostrarsi di nuovo online senza necessità di mantenere troppi segreti. Dopo Temptation Island, ad esempio, Perla Vatiero e Mirko Brunetti non stanno più insieme e si sono lasciati. Ma la cosa più interessante riguarda l’account Instagram di quello che è stato uno dei protagonisti di quest’ultima edizione del reality show…

Mirko e Perla: cosa ha fatto con Greta dopo la fine di Temptation Island

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo la fine di Temptation Island e della sua storia con Perla, Mirko Brunetti ha fatto un po’ di pulizia sul suo profilo Instagram.

Il ragazzo ha praticamente cancellato tutto quello che c’era, lasciando un post che ritrae solo lui a Santorini in vacanza. E poi pubblicando un nuovo carosello di tre foto con la nuova fidanzata, Greta Rossetti, conosciuta proprio a Temptation Island come tentatrice. E in una delle foto con lei si vede il loro nuovo tatuaggio di coppia, che recita “I tuoi occhi, la mia cura“, e che entrambi si sono fatti imprimere sul braccio sinistro.

Inutile dire che questo gesto gli ha causato un po’ di problemi con i telespettatori del programma, che hanno cominciato ad accusarlo per aver dato una sorta di colpo basso a Perla.

“Farti il profilo con solo due foto? Cancellando tutto ciò che c’è stato prima?”, ha scritto una persona su Twitter riassumendo un po’ il pensiero di tutti.

Ma nel frattempo è venuto fuori un altro suo gesto, ovvero un commento sotto un post di Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti. Mirko ha scritto un “grazie suocera” che a molti è parso fuori luogo e, soprattutto, irrispettoso per Perla.

La risposta di Perla dopo quel gesto: cosa ha svelato sui social

Nel frattempo, però, Perla non è certo rimasta a guardare. Anzi, sui social, ha detto la sua sulla fine della sua relazione con Mirko.

“Non mi sembra ancora vero come in 21 giorni la mia vita sia cambiata totalmente – ha scritto – 21 giorni di sensazioni contrastanti; dolori, delusioni, gioie e nuove emozioni. Mi sembra ancora un sogno.. Molte cose sono surreali, sono arrivata li come una ragazzina che credeva follemente nell’amore e nel costruirsi una famiglia con la persona che aveva accanto ma ne sono uscita con la consapevolezza che non conta da quanti anni conosci una persona, non la conoscerai mai abbastanza da capire fin dove possa arrivare…”

E a questo punto arriva la stoccata finale, sotto forma di ringraziamento ai fan: “Sono profondamente grata per questa esperienza perché mi ha permesso di aprire gli occhi e mi ha mostrato una realtà che io ignoravo… Nonostante ciò non rinnego nulla del mio passato, dei sentimenti che ho provato, dei sacrifici che ho fatto, perché hanno contribuito a rendermi la DONNA che sono oggi e di cui vado fiera!! Grazie a tutti per gli infiniti messaggi che mi state mandando…vi leggo tutti!”

