Spuntano le prime immagini della nuova edizione di Temptation Island: arrivano dai social network e sono stati girati all’Is Morus Relais…

È passato appena un mese dalla conclusione dell’ultima edizione di Temptation Island, la dodicesima, che già arrivano le anticipazioni sulla nuova, la numero 13, il cui inizio è previsto per il 10 settembre, sempre sulle reti Mediaset e per la conduzione di Filippo Bisciglia. La nuova edizione è attualmente in fase di registrazione presso l’ormai mitico Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, ma qualcuno è già riuscito a far trapelare qualche video spoiler sui social network. Proprio così. Se anche voi siete tra quelli che non ce la fanno proprio ad aspettare l’inizio ufficiale della nuova edizione dell’Isola dei tradimenti, sappiate che siete nel posto giusto. Non ci resta che andare a scoprire insieme che cosa sappiamo…

Temptation Island: spuntano le prime immagini della nuova edizione

Andiamo con ordine e partiamo dall’inizio. La nuova edizione di Temptation Island comincerà il 10 settembre, e le registrazioni sono attualmente in corso presso l’Is Morus Relais.

Su TikTok sono già comparsi però alcuni video “rubati” probabilmente da qualche fan alla ricerca dello scoop.

Per ora non sappiamo molto, dato che non conosciamo bene ancora le nuove coppie. Dai video si vede quello che è probabilmente il villaggio dei fidanzati, nel quale si scorgono i protagonisti del reality che giocano in acqua. Si vedono solo tre donne, probabilmente tentatrici, che fanno a loro volta il bagno.

In un terzo video, si vede uno dei ragazzi entrare in acqua insieme ad una ragazza… Già si vocifera che sia un fidanzato insieme a una tentatrice, ma il livello di mistero è altissimo… Di chi si tratterà mai?

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications | Betti Soldati | Ufficio Stampa Mediaset