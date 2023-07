A Temptation Island la storia di Perla e Mirko finisce al centro dell’attenzione: i due stanno ancora insieme?

Questa sera andrà in onda la quinta puntata di Temptation Island e, tra le varie coppie ancora in gioco, spuntano alcuni dettagli interessanti soprattutto su una di loro, ovvero quella formata da Perla e Mirko. Rispettivamente 25 e 26 anni, stanno insieme da cinque anni e sono a Temptation Island poiché lei crede che la loro relazione si sia appiattita. Ebbene, se inizialmente non avevano fatto breccia nel cuore del pubblico, ora sui due si è focalizzata una nuova attenzione. In tanti si chiedono come andrà a finire e se Mirko e Perla stanno ancora insieme…

Temptation Island: Perla e Mirko stanno ancora insieme?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nelle ultime settimane, Perla e Mirko hanno fatto parlare molto di loro. Lei ha fatto delle rivelazioni molto intime sui dettagli più segreti della loro coppia, raccontando di non avere rapporti troppo spesso.

Lui ha invece cominciato a legarsi sempre di più alla single Greta, avvicinandosi anche fisicamente a lei, e destabilizzando non poco Perla.

Nel frattempo, sui social, da Novella 2000 sono stati in grado di scovare qualche particolare sulla loro storia d’amore: su TikTok è comparso un loro balletto, risalente a qualche anno fa. I due sembrano molto più giovani ma, soprattutto, molto affiatati e senza problemi di tipo romantico…

Questi, ad ogni modo, sembrano essere comparsi nell’ultimo anno e ora, visto che sui social nuovi aggiornamenti non se ne trovano, sono in tanti a chiedersi se Perla e Mirko stanno ancora insieme.

Sai dove viene girato Temptation Island? Ecco tutti i dettagli sul resort che ospita le coppie concorrenti

Il luogo che fa da cornice all’intera esperienza di Temptation Island si chiama Is Morus Relais, ed è un incantevole paradiso situato a Santa Margherita di Pula, nella parte sud-occidentale della meravigliosa isola della Sardegna.

Il resort si estende su un’ampia area, immersa nella rigogliosa natura sarda, regalando agli ospiti un’atmosfera di pace e tranquillità. Un’esperienza unica, con una piscina invitante a pochi passi di distanza dalle residenze. Gli ospiti del resort hanno la possibilità di scegliere tra varie opzioni di alloggio, tra cui spaziose stanze e lussuose ville private.

Le sistemazioni offrono un’ampia gamma di scelte per soddisfare ogni esigenza. Ogni camera o residenza è curata nei minimi dettagli. I prezzi variano a seconda della tipologia e delle comodità offerte, con tariffe a notte che vanno da 121 a 258 euro, per le stanze più lussuose e panoramiche con vista sul mare.

