Teo Mammuccari annuncia la sua partecipazione a Ballando con le Stelle attraverso un video su Instagram che ha innescato la polemica

Milly Carlucci ha annunciato una sorprendente aggiunta al cast di Ballando con le Stelle 2023, ingaggiando Teo Mammucari come concorrente. Mammucari, noto per essere stato giurato in Tu si que vales, torna così a essere protagonista del sabato sera, ma questa volta sul canale Rai, abbandonando Mediaset.

L’annuncio ufficiale del suo ingresso nel programma è stato condiviso sui social media dell’emittente pubblica. Tuttavia, il video ha generato alcune critiche nei confronti di Mammucari poiché lo mostrava su un monoruota elettrico mentre parlava e si filmava. Alcuni utenti hanno sottolineato la pericolosità dell’azione, citando la legge stradale e il rischio di multe e sospensione della patente.

Nonostante le polemiche, ci sono stati anche numerosi sostenitori entusiasti che credono che Mammucari possa portare una ventata di freschezza al talent show.

Attualmente, il cast ufficiale conta nove concorrenti, inclusi Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Carlotta Mantovan, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Paola Perego, Antonio Caprarica, Sara Croce e Teo Mammucari. Tutti loro si sfideranno in pista per cercare di conquistare la vittoria finale.

Teo Mammucari zittisce in malo modo la conduttrice nel fuorionda: ‘Hai rotto’. Cosa è successo

In un fuorionda del programma “Le Iene”, Teo Mammucari ha sorpreso gli spettatori con una battuta scherzosa diretta a Belen Rodriguez, chiedendole di stare zitta durante le riprese. Bisogna dire che l’atmosfera giocosa tra i due presentatori è evidente, confermando la loro affinità sul set.

Nel corso della conversazione, si sente Belen scherzare dicendo di avere il ciclo, ma Teo la contraddice, sostenendo che lei aveva detto che sarebbe arrivato domani. Nel fuorionda, Teo Mammuccari ha anche letto alcuni tweet critici nei suoi confronti, ma ha risposto con la sua solita sincerità e ironia.

Foto: Kikapress