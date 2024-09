Esiste un’altra versione del dissing di Tony Effe contro Fedez: si sente chiaramente la voce di Chiara Ferragni e viene nominato il figlio Leone.

Tutti ormai conoscono ‘Chiara‘, il nuovo singolo di Tony Effe che rappresenta un vero e proprio dissing a Fedez (che sembra aver cominciato con il rivale una faida rap a suon di dissing e controdissing): quello che in molti non sanno è che esiste una demo della canzone diffusa per sbaglio in rete nella quale non solo si sente distintamente la voce di Chiara Ferragni ma viene anche nominato il figlio del rapper e dell’influencer: Leone. Questa versione, tuttavia, è rimasta online su YouTube solo per pochissimi minuti, che sono bastati affinché qualcuno la salvasse e la diffondesse tramite canali alternativi. Ma cosa dice davvero? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme.

Tony Effe: la versione del dissing a Fedez in cui nomina Leone e si sente chiaramente la voce di Chiara Ferragni

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il singolo di Tony Effe, ‘Chiara‘, in cui fa il dissing a Fedez è finito online in una versione demo nella quale si sente chiaramente la voce della Ferragni e viene nominato Leone.

Il pezzo è rimasto su YouTube per pochi minuti, che sono bastati a far sì che qualcuno la salvasse e che il brano cominciasse a circolare su canali alternativi come social e Telegram.

Ebbene, in questa versione, la voce della Ferragni si riconosce chiaramente, non è distorta e dice “lui da gennaio stava cercando il modo di comprare gli streaming, non so se sia riuscito a fare questa cosa“.

Inoltre, il verso in cui (nella versione ufficiale) dice “Stai tranquillo non assomigli a tuo figlio, l’hai chiamato Leone ma sei un coniglio” è diverso e ben più pesante.

Nella versione demo, infatti, la rima coinvolge il bambino direttamente, dato che recita: “La vita è corta devi stare tranquillo, tale padre tale figlio: non dovevi chiamarlo Leone, ma coniglio“.

Insomma, un bel pasticcio che sembra aver in qualche modo indispettito anche Chiara che, sui social, ha scritto “Fate quello che volete, ma lasciate tutti in pace me ed o i miei figli, grazie“.

