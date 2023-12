Chiara Ferragni: la truffa online che annuncia la morte dell’influencer e ne utilizza l’immagine a scopi fraudolenti.

La questione del pandoro firmato da Chiara Ferragni è la notizia che più di tutte ci sta accompagnando in questi giorni che precedono Natale 2023: dopo la multa ricevuta dall’Antitrust spunta però anche una sorta di truffa che la vede protagonista suo malgrado. Ma di cosa si tratterà mai? Andiamo a scoprirlo insieme (e anche a vedere come fare per difendersi).

Chiara Ferragni: il suo volto usato suo malgrado in una truffa online

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Da mesi, su Facebook, in molti hanno notato alcuni post nei quali compare sia Chiara Ferragni che altri personaggi famosi come Fabio Fazio, Alessia Marcuzzi e Mara Venier. A prima vista sembrano articoli dal tono un po’ sensazionalistico ma, in realtà, sono semplici redirect su piattaforme di investimento fraudolente.

Queste piattaforme raggiungono il grande pubblico tramite il repost di fake news, come per esempio quella della morte di Chiara Ferragni. Una falsa notizia shock che stanno dando in queste ore, accompagnata da foto ritoccate ad hoc (anche male) nelle quali si vede la moglie di Fedez con il volto tumefatto e il naso sanguinante.

“È un giorno triste per l’Italia: diciamo addio a Chiara Ferragni“, dice il triste link truffaldino.

Insomma, Chiara Ferragni si ritrova a combattere contro un altro nemico, proveniente dal mondo della truffa e che utilizza il suo volto per promuovere contenuti fraudolenti ma anche per annunciarne la morte. Proverà a prendere provvedimenti sulla situazione?

Photo credits: Shutterstock