Quanto paga di condominio Chiara Ferragni nella nuova casa comprata con Fedez a City Life? La cifra stratosferica

Chiara Ferragni ha annunciato sui propri canali social che proseguono a gonfie vele i lavori per l’appartamento di City Life, la nuova casa dove andrà a vivere con Fedez e i bambini: ma, mentre l’imprenditrice digitale ha mostrato online tutti gli avanzamenti, non mancano né le polemiche né chi si chiede quanto si paga di condominio nel nuovo complesso di lusso dove andranno a vivere i Ferragnez…

LEGGI ANCHE:– Chiara Ferragni, quanto paga ora di affitto al mese nella casa di Milano? La cifra da capogiro: quanto uno stipendio di circa un anno

La Ferragni mostra la nuova casa online e fa scatenare le polemiche

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Chiara Ferragni ha pubblicato una serie di foto su Instagram, nelle quali mostra la nuova casa di City Life, acquistata da lei e Fedez e ancora in fase di completamento.

“New house is almost ready“, ha scritto. Ovvero: “la nuova casa è quasi pronta“. Quello che sappiamo è che si tratta di un appartamento nell’attico condominiale, su due livelli uniti da una scala a chiocciola, sito nelle Residenze Libeskind. Questo complesso di lusso, che si trova a CityLife, prevede oltre agli appartamenti anche giardini, palestra e piscina condominiale.

Nel frattempo, sui social, in molti non hanno perso l’occasione per attaccarla sullo stile scelto. Non che si veda molto, ma tanti haters si sono scagliati contro: soffitto e pavimenti a spicchi, arredo del bagno rosa con marmo grigio, pareti del bagno a strisce bianche e rosa, non omogeneità dello stile…

Quanto pagherà di condominio Chiara Ferragni nella nuova casa di City Life?

Ma, mentre Chiara Ferragni ha deciso di non rispondere a nessuno dei suoi haters, in molti si chiedono quanto costi il condominio nella sua nuova casa di City Life.

Sfogliando un po’ di annunci sugli appartamenti della zona, scopriamo che per un bilocale il condominio ammonta a circa 500 euro, mentre per un trilocale si paga circa 580 euro… Per quanto sappiamo sulla nuova casa dei Ferragnez, possiamo spingerci a dire che il suo condominio si avvicina certamente ai 1000 euro… sicuramente meno dei 10mila euro al mese d’affitto che spendono adesso!

Photo Credits: Shutterstock