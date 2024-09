Andrea Vianello reagisce a una manovra eseguita in diretta a Unomattina, sottolineando il pericolo di tali pratiche

Durante la trasmissione Unomattina su Rai1, un osteopata ha eseguito una manovra sul collo del conduttore Massimiliano Ossini. Questa azione è stata criticata da Andrea Vianello, un altro volto noto della Rai, che ha denunciato su X (ex Twitter) la pericolosità di tale manovra.

Vianello ha spiegato che una manovra simile gli causò 5 anni fa, secondo i medici, una dissezione della carotide e un ictus. Nel febbraio 2019, infatti, Vianello subì un ictus che gli fece perdere la parola per un certo periodo.

“Stamattina a Unomattina un osteopata ha “scrocchiato” il collo del conduttore in diretta. La stessa manovra che mi ha causato 5 anni fa, secondo i medici, la dissecazione della carotide e l’ictus, come ho raccontato e scritto pubblicamente varie volte. Gravissimo e pericoloso” ha scritto su X.

La sua riabilitazione è stata lunga e complessa, ma alla fine è riuscito a recuperare la normalità. Vianello ha voluto condividere questa esperienza per mettere in guardia il pubblico sui rischi associati a certe pratiche osteopatiche e sulla gravità delle conseguenze che possono derivare da manovre apparentemente innocue.

Foto: Kikapress