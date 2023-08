Valentina Ferragni sfoggia il suo baby fidanzato nove anni più giovane di lei: andiamo a vedere come ha reagito alle critiche del web (e alle battutine).

Valentina Ferragni ha reso pubblica la relazione con il suo nuovo fidanzato, Matteo Napoletano, causando una serie di polemiche dovute anche alla differenza di età che c’è con lui. Lei ha trent’anni, lui nove in meno. Una differenza di età bella grossa ma che sembra non essere un problema per la nuova coppia. Sebbene il caos e le polemiche non siano tardate ad arrivare. Ma per quale motivo? Andiamo subito a scoprirlo.

Chi è Matteo Napoletano, il nuovo fidanzato di Valentina Ferragni

Dopo Luca Vezil, Valentina Ferragni ha cominciato una nuova relazione con Matteo Napoletano. Di lui non sappiamo molto, a parte che è di origine veneta e ha nove anni meno di lei. Lui ha compiuto 22 anni, lei ne compirà 31 a dicembre.

Al momento, Matteo vive a La Miranda, in California, dove sta studiando all’Università Biola. Il resto è tutto mistero. Ma di certo lo scopriremo presto!

Il primo post di Valentina e Matteo

Nel frattempo, Valentina ha pubblicato il suo primo post insieme a Matteo, dalle spiagge di St. Barths, ai Caraibi. Lei ha scherzato sulla loro differenza di età, scrivendo “Young (or should I say younger?), wild & free“, ovvero “Giovane (o dovrei dire più giovane?), selvaggio e libero“. Parole usate per presentare, anche ironicamente, il nuovo fidanzato al pubblico.

I commenti di Francesca e Chiara Ferragni

A quella foto, Francesca e Chiara Ferragni, le sorelle di Valentina, non hanno potuto fare a meno di commentare il post della minore.

Ma se Francesca si è limitata a un “E i paparazzi muti“, Chiara ha scritto “Felicissima per voi. Meriti di sentirti così sorellina“. Parole che non sono passate inosservate, tanto da scatenare subito i commenti degli hater. Che spesso hanno fatto paragoni tra la storia tra Valentina e Matteo e quella passata con Luca Vezil.

Qualcuno, infatti, ha visto nelle parole di Chiara una “frecciatina a Luca“. E qualcun altro ha chiesto direttamente “perché con Luca non era così? Non è una cosa carina lasciar intendere male“. Mentre qualcuno fa notare che “da sto commento si evince che tua sorella ha rosicato POCO del fatto che l’ex si è messo con Miss Universo“. Il riferimento è a Virginia Stablum, Miss Universo Italia 2022, nuova fidanzata di Luca dopo la fine della sua relazione con Valentina.

Anche a Francesca Ferragni qualcuno ha lanciato frecciatine, come “penso che i paparazzi abbiano persone più importanti da seguire” o “siete troppo convinte… mica l’ha pubblicato il New York Times…”.

E a chi le critica per il fatto di “essere famose solo per essere le sorelle di Chiara Ferragni“, ha risposto “a parte che Valentina è già stata sul NY times non per parlare dei suoi gossip ma per la sua attività da imprenditrice… e comunque io ho fatto una battuta mi sa che la state prendendo un po’ troppo sul serio“.

Cosa è successo sul profilo del baby fidanzato di Valentina Ferragni

Nel frattempo, qualcosa si è mosso anche sul profilo di Matteo Napoletano, il nuovo fidanzato di Valentina Ferragni. Fino a qualche giorno fa, il ragazzo aveva solo 6.500 follower e un profilo privato. Non pochissimi, ma nemmeno una cifra così esorbitante.

È bastata la pubblicazione di quella foto da parte di Valentina per fare un balzo che ha fatto sì che decidesse al contempo di rendere pubblico il profilo, che nel frattempo è arrivato quasi a 10 volte più della cifra di partenza: 63.800 follower!

