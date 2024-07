La reazione di Benedetta Pilato dopo il podio delle Olimpiadi di Parigi 2024 perso per un centesimo fa discutere. Cosa è successo?

Benedetta Pilato ha perso il podio alle Olimpiadi di Parigi 2024 per solo un centesimo di secondo, ma a far discutere davvero è la reazione che ha fatto registrare in diretta mondiale dopo la gara. La nuotatrice, pur avendo mancato di un solo soffio la medaglia, è parsa serena e per molti versi anche felice, stupendo completamente gran parte dei giornalisti, degli addetti ai lavori e degli spettatori, che si aspettavano invece una replica piuttosto accesa dopo una delusione di un livello tanto alto… Inutile dire che l’atleta è riuscita a regalarci un momento altissimo di sport, sebbene non tutti abbiano interpretato le sue parole nella maniera migliore. Ma cosa è successo davvero? Qual è la realtà? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

LEGGI ANCHE:– Perchè la reazione di Benedetta Pilato in diretta tv non è strana ma anzi è una lezione di sport. Cosa hanno notato in pochi

Benedetta Pilato: la reazione dopo il podio mancato alle Olimpiadi di Parigi 2024

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La nuotatrice Benedetta Pilato ha perso il podio dei 100 metri rana delle Olimpiadi 2024 per un centesimo, stupendo tutti per la sua reazione a fine gara.

Ai microfoni di Rai Sport ha infatti detto, piangendo: “Sono lacrime di gioia, ve lo giuro, sono troppo contenta. È stato il giorno più bello della mia vita“.

La sua reazione ha fatto discutere moltissimo. La giornalista Elisabetta Caporale le ha risposto: “Ma veramente? Ci lasci senza parole, è strano vederti contenta perché tutti ci aspettavamo di vederti sul podio“. Al che Benedetta ha replicato: “Tutti tranne me“.

Anche un’altra opinionista, Elisa Di Francisca, presente negli studi RAI, ha avuto da ridire. Anzi, l’ex schermitrice ha accusato Benedetta con parole tutt’altro che incoraggianti.

“Non mi far parlare, io non ci ho capito niente, non so se ci fa o ci è. Non c’ho capito niente. Ma lei c’è rimasta male, obiettivamente è rimasta male, è impossibile, non può essere contenta – ha detto – Cioè ‘non ci credevo’, è assurdo, surreale questa intervista, devo essere sincera. Non voleva andare sul podio e allora che c’è andata a fare? Rabbrividisco. Fatene un’altra di intervista per capire cosa voleva dire, servono i sottotitoli. Io non l’ho capita”.

Inutile dire che i fan della Pilato non l’hanno presa benissimo…

Photo Credits: Shutterstock