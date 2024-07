Olimpiadi di Parigi 2024: le cifre da capogiro riguardanti il catering dei giochi estivi. I numeri sono realmente impressionanti.

Le prossime Olimpiadi estive di Parigi 2024, in programma dal 26 luglio all’11 agosto, promettono di essere un evento straordinario non solo per le incredibili prestazioni sportive, ma anche per l’enorme impresa culinaria che accompagnerà i giochi. Il Villaggio Olimpico, infatti, diventerà il fulcro di una mastodontica operazione alimentare orchestrata dal partner ufficiale per la ristorazione che, con 10.500 atleti provenienti da 206 paesi, offre numeri davvero impressionanti. Curiosi di scoprire di che cifre stiamo parlando? Non ci resta che andare a vederle insieme. Anche perché sono realmente da capogiro.

Olimpiadi di Parigi 2024: i numeri impressionanti del catering

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, ogni giorno, il team di catering servirà 40.000 pasti, per arrivare ad un totale di 2 milioni durante l’intero evento.

L’offerta gastronomica sarà vasta e diversificata, con 500 diverse ricette suddivise su quattro temi culinari: francese, asiatico, mondiale e afro-caraibico. Si tratta di una varietà attentamente pianificata per soddisfare le esigenze nutrizionali degli atleti, tenendo conto delle diverse abitudini alimentari e preferenze di gusto.

La sala da pranzo principale resterà aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La stanza è attrezzata con 3.500 posti a sedere, rendendola uno dei più grandi ristoranti del mondo. Tra i 15 diversi punti ristoro ci saranno un buffet di insalate, una stazione di formaggi, una panetteria e un bar di frutta e dessert.

Le cifre legate al catering sono davvero impressionanti: si prevede che durante le Olimpiadi verranno consumate 3 milioni di banane e utilizzate 27 tonnellate di caffè. Ogni giorno, verranno sfornate tra le 600 e le 800 baguette.

Tuttavia, in linea con le misure di sicurezza, le patatine fritte non saranno servite per evitare il potenziale rischio di incendio derivante dall’uso di friggitrici in un’area così densamente affollata.

Ad ogni modo, un aspetto chiave di questa operazione culinaria è la sostenibilità. L’80% del menu sarà composto da ingredienti provenienti dalla Francia, con il 25% di essi raccolti entro un raggio di 25 km da Parigi. Le uniche eccezioni saranno le banane, il caffè e il cioccolato, che provengono da altri paesi. Inoltre, per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, la sala da pranzo principale sarà dotata di 47mila piatti riutilizzabili, eliminando l’uso di quelli usa e getta. Inoltre, gli oltre 36.000 chilogrammi di fondi di caffè previsti saranno riutilizzati come fertilizzante.

Photo Credits: Shutterstock