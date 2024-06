Euro 2024: la foto di Riccardo Calafiori a terra dopo Italia-Croazia nasconde un dettaglio hot e fa subito il giro del web.

Il pareggio in extremis agganciato dall’Italia nel match degli Europei 2024 contro la Croazia porta la firma di Mattia Zaccagni ma anche quella di Riccardo Calafiori, autore dell’assist che ha consentito all’attaccante della Lazio di segnare il gol che è valso la qualificazione agli ottavi di finale del torneo continentale. Una piccola rivincita personale per Calafiori, bersagliato dal web per aver segnato anche l’autorete che è valsa la sconfitta nel match precedente, contro la Spagna: a far rumore, però, è anche una sua foto che lo ritrae steso a terra stremato dopo il gol, nella quale gli osservatori più attenti hanno notato un dettaglio che ha fatto impazzire il web, diventando virale in men che non si dica. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.

Euro 2024: la foto di Calafiori a terra dopo Italia-Croazia e quel dettaglio hot

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La rete segnata da Mattia Zaccagni contro la Croazia è stata favorita dall’assist di Riccardo Calafiori che, dopo il match, si è gettato a terra stremato.

Il difensore del Bologna ha commentato a Sky Sport: “Quando mi sono buttato a terra pensavo a quanto ero contento, è un’emozione difficile da spiegare. Ero contentissimo, erano più emozioni insieme. Più che altro ero contento per il finale. E di emozioni ne ho provate tante in questi giorni e non avevo tempo di tirarle fuori perché bisogna pensare sempre alla partita dopo. Mi volevo rifare dopo l’autogol, posso aiutare la Nazionale in altri modi perché non era quello che volevo fare“.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che i più attenti hanno notato un dettaglio “hot” in quella fotografia: un “rigonfiamento” all’altezza del basso ventre, ben visibile sotto i pantaloncini azzurri.

Tanto che i commenti si sono affollati, tra un “Chi l’ha dura la vince” e un “Durante Croazia-Italia avvistata pure la torre di Pisa” c’è chi scrive “Donnarumma sconvolto, il telecronista che parla con il magone e il mega ca..o di Calafiori in diretta non ve lo potete inventare“.

Il gol di Zaccagni è anche grazie a Chiara Nasti: cosa era successo qualche mese prima degli Europei. Il gesto profetico della moglie influencer

Nel frattempo, in molti stanno ironizzando sul gol di Mattia Zaccagni che nel 2022 celebrò insieme alla moglie Chiara Nasti il gender reveal del suo primo figlio, Thiago, allo stadio Olimpico di Roma.

Ebbene, all’epoca, il sesso del nascituro fu annunciato da un’esplosione di coriandoli azzurri durante un allenamento del giocatore, che tirò in porta dei calci di rigore. Una scena destinata a rimanere negli annali del web, tanto che qualcuno ironizza con un “ringraziamo Chiara Nasti che ha fatto allenare così tanto Zaccagni per quel gender reveal fino a farlo segnare stasera“.

Photo credits: Shutterstock