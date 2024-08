Il villaggio olimpico secondo Thomas Ceccon tutto è fuorché un sogno. Cosa ha detto il nuotatore italiano sulle Olimpiadi di Parigi 2024?

Thomas Ceccon è di certo uno dei principali protagonisti della spedizione italiana alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove ha già fatto la storia diventando il primo nuotatore azzurro ad aggiudicarsi il titolo olimpico nei 100 metri dorso: tuttavia, il suo nome è diventato virale anche per una sua lamentela riguardante le condizioni del villaggio olimpico. A riguardo, la questione alla quale fa riferimento non si concentra tanto sulla qualità delle acque della Senna, spesso finite al centro delle discussioni degli atleti a causa del suo inquinamento. Ceccon, invece, si concentra su certi altri dettagli che – per un atleta italiano come lui – diventano di primaria importanza. Ma cosa avrà mai dichiarato il celebre nuotatore, noto per il suo fisico scolpito, di così preoccupante sul villaggio olimpico di questi giochi parigini? Non ci resta che andare a scoprire insieme chi e cosa ha messo sotto accusa!

Olimpiadi di Parigi 2024: Thomas Ceccon si lamenta del villaggio olimpico

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Alle Olimpiadi di Parigi 2024, Thomas Ceccon ha già scritto la storia con l’oro nei 100 metri dorso e il bronzo nella staffetta.

C’è qualcosa però che al nuotatore non è affatto piaciuta, almeno secondo un’intervista rilasciata a Rai Sport.

Al margine di una gara, ha infatti dichiarato: “Sai, purtroppo, dal villaggio olimpico in molti si spostano perché si mangia male, c’è caldo, non c’è l’aria condizionata. Quindi, sotto questo aspetto è un po’ così così, diciamo. Però il resto è tutto molto bello“.

E pensare che l’organizzazione del villaggio Olimpico può contare su una delle più mastodontiche operazioni alimentari di tutti i tempi: le lamentele di Thomas Ceccon sono un po’ una voce fuori dal coro ma si allineano ai mille toni polemici che stanno accompagnando queste Olimpiadi così come tutte quelle della storia!

Photo Credits: Kikapress