San Valentino, quanto costa un pranzo romantico da Cracco, Cannavacciuolo e Borghese? Le cifre stellari

In vista dei festeggiamenti di San Valentino, vi siete chiesti quanto costa il menù stellare proposto da chef come Cracco, Cannavacciuolo o Alessandro Borghese?

Se state pensando di stupire la vostra lei o il vostro lui con un pranzo o una cena di San Valentino presso il ristorante stellato di Antonino Cannavacciuolo o anche da Alessandro Borghese o – perché no – firmato da Carlo Cracco, mettete in conto – ed è proprio il caso di dirlo – che potreste spendere una bella fortuna.

Vi siete mai chiesti quanto costa un pranzo o una cena di San Valentino nei ristoranti degli chef più famosi? I prezzi a volte lasciano davvero senza fiato… Foto: Shutterstock

Cena San Valentino da Cannavacciuolo: l’offerta e il prezzo di Villa Crespi

Partiamo da Antonino Cannavacciuolo. Nel suo spettacolare Villa Crespi, ad Orta San Giulio in provincia di Novara, per San Valentino lo chef offre un meraviglioso pacchetto da 1.109 euro a coppia.

E sì, perché la romantica fuga di San Valentino offerta dallo chef campano prevede un’offerta che comprende una notte in una suite della villa con colazione gourmet servita in camera, una bottiglia di prosecco con scatola di cioccolatini e bouquet di fiori all’arrivo, una copia del libro ‘Mettici il cuore’ autografata dallo Chef e, per concludere, una cena romantica per due persone con menu dedicato presso il ristorante stellato.

Pranzo San Valentino da Cracco: prezzo e menù

Presso il ristorante di Carlo Cracco, nel contesto raffinato di Galleria Vittorio Emanuele a Milano il prezzo del menù di San Valentino è di 340 euro a coppia e prevede sei portate con selezione di vini al calice.

Il menù prevede: ostrica e ibisco; gambero viola tiepido con radicchio e melograno; uovo soffice con barbabietole e kefir; riso allo zafferano con ricci di mare e salicornia; filetto di vitello in crosta con purea di patate e salsa al tartufo e, infine, un dessert di San Valentino.

14 febbraio da Alessandro Borghese: prezzo e menù

Chiudiamo la nostra carrellata con AB – Il Lusso della semplicità, il ristorante veneziano di Alessandro Borghese. Per San Valentino, il famoso chef ha previsto una cena speciale, con tante sorprese.

Con l’accompagnamento musicale di Matteo Lotti, le coppie si troveranno di fronte a un menù che, dopo il benvenuto della cucina, vedrà il seguente elenco: Capesante, scampi, acqua di litchi, erbette di laguna e mandorla; Cervo, cioccolato, rosmarino e frutti rossi; Raviolo di tuorlo, gambero rosso e burro al tartufo nero pregiato; Cacio&Pepe; Petto di piccione ripieno, il suo fondo, foie gras, semi di senape, grue di cacao e broccolo fiolaro; Granita al frutto della passione, pepe timut e zucchero frizzante; Cioccolato fondente 85% affumicato al peperoncino, inserto allo yoghurt e vaniglia; Caffè e piccola pasticceria. Il tutto accompagnato da una selezione di vini.

Il prezzo? 200 euro a coppia.

Foto: Shutterstock