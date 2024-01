‘Iovino pagato da Totti per intervista su Ilary’: la cifra stellare offerta dall’ex marito della Blasi

Francesco Iovino parla in un’intervista ma le malelingue dicono che sia stato pagato da Totti. Quale sarà la verità?

L’epopea della separazione e del divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a tenere sulle spine i fan e gli appassionati di gossip: da mesi si susseguono voci e speculazioni sul coinvolgimento di Cristiano Iovino, spesso indicato come il presunto motivo dietro le crepe sorte nella relazione della celebre coppia e scoppiate ormai quasi due anni fa. Recentemente, le dichiarazioni rilasciate da Iovino a Il Messaggero hanno gettato ulteriore luce su una vicenda già densa di mistero e sospetti. Sul fronte delle congetture, qualcuno noto per le sue incursioni nelle vicende più scottanti del mondo dello spettacolo, ipotizza che Totti potrebbe aver “corrisposto” a Iovino una somma considerevole per fargli fare l’intervista tanto discussa. Ma quanto c’è di vero in tutto ciò? Si tratta di un piano orchestrato dall’ex capitano della Roma per smuovere le acque o siamo di fronte a una serie di coincidenze infelici?

LEGGI ANCHE :– Totti e Ilary Blasi, la separazione commentata anche da Sonia Bruganelli e Alba Parietti: cosa scrivono sui social

Ilary Blasi e Cristiano Iovino? Si parla di una ‘vicinanza’ tra i due

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dalle pagine di Chi, diversi mesi fa Alfonso Signorini aveva fatto sapere che Ilary Blasi avrebbe già un nuovo fidanzato, un ‘aitante giovane’ del quale Francesco Totti ha trovato dei ‘messaggini compromettenti‘ nello smartphone della ex moglie. Per lui la conduttrice avrebbe ‘perso la testa‘ e lo avrebbe frequentato durante le sue trasferte milanesi per andare a presentare L’Isola dei Famosi.

Fin qui nulla di nuovo, se non fosse che dai meandri del web era spuntato il nome del presunto uomo per il quale Ilary Blasi avrebbe perso la testa: Cristiano Iovino. Secondo quanto riportato a VeryInutilPeople, infatti, pare che la conduttrice si sia invaghita seriamente del personal trainer. Anzi, a quanto pare, avrebbe addirittura provato a portarlo nella scorsa edizione dell’Isola dei Famosi. Una prova, quest’ultima, che la mezza tresca tra i due vada avanti già da un po’ di tempo.

Ma è davvero stato questo l’innesco che ha provocato la separazione tra Totti e Ilary?

‘Iovino pagato da Totti per intervista su Ilary’: la cifra stellare offerta dall’ex marito della Blasi

Qualche giorno fa a Il Messaggero, Cristiano Iovino ha parlato finalmente della questione: pare che, essenzialmente, alla fine del 2021 ci sarebbero stati alcuni incontri tra lui e Ilary Blasi, che già parlava di situazione irrimediabile con Francesco Totti.

Accuse che però la conduttrice ha assolutamente smentito da Silvia Toffanin a Verissimo, rivelando solo che Iovino le avrebbe svelato – poco prima della separazione ufficiale – alcune verità compromettenti su Francesco Totti.

Ne frattempo, però, Dillinger News (il portale di Fabrizio Corona) suppone che Totti avrebbe “pagato” Iovino con 150mila euro per rilasciare la famosa intervista.

Sarà la verità? Davvero si è trattato di un colpo dell’ex capitano della Roma per smuovere le acque? E Iovino avrà avuto davvero una relazione con Ilary Blasi?

LEGGI ANCHE:– Totti, Flavia Vento svela la sua verità su quanto accaduto con il calciatore: cosa svela in tv

Fabrizio Corona svela che la storia d’amore tra la Blasi e Totti non è finita. Cosa accadrà a breve tra i due

Sulla questione Fabrizio Corona ha aggiunto anche un’altra questione, svelando che la situazione potrebbe presto cambiare.

Su Dillinger News ha scritto: “La storia tra Totti e Ilary Blasi non è ancora finita. Questo per diversi motivi. Il motivo principale, quello tecnico, è che a breve ci sarà un noioso processo. Processo vede numerosi testimoni, legato alla causa della separazione e al mantenimento e alla divisione dei beni. Questo aspetto, nella prima parte della cronaca di gossip di questa storia, ha divertito, incuriosito e sorpreso chi leggeva: partendo dall’intervista di Totti al “Corriere della Sera”, passando per i video ironici e sarcastici di Ilary che gli rispondeva in modo pungente, arrivando poi alla denuncia di furto di Rolex e borse e ai nuovi fidanzati. Ma l’epilogo è stato diverso: Ilary fa un invito virtuale a cena a Francesco, per tornare dalla sua vecchia famiglia e ritrovare a casa il suo posto a tavola, quello di sempre, con quella che è stata ed è tuttora la vera famiglia. Quella che lui ha dimenticato in un colpo solo, ma che Ilary non ha dimenticato. Come ho detto nello speciale pochi mesi fa, Ilary è ancora innamorata di Totti e lo sarà sempre. Solo che, come tutte le coppie separate di oggi, lei non lo riconosce più. Il vecchio Francesco non esiste più, il suo Francesco non esiste più. Di mezzo c’è una nuova compagna. Lei ha paura del futuro, ma nei suoi occhi vediamo un sogno. Un sogno, che è al tempo stesso una premonizione che vi faccio io: non escludo che entro i prossimi 5 anni la famiglia si possa riunire e amare nuovamente”.

Chi è Cristiano Iovino?

Cristiano Iovino, intanto, non è un volto nuovo del gossip. Di mestiere personal trainer, conta poche decine di migliaia di fan su Instagram, dove infiamma l’estate con le foto del suo fisico mozzafiato.

In passato è stato il compagno di una delle troniste più amate di Uomini & Donne, ovvero Sabrina Ghio. Nella lista delle sue ex ci sono anche Alessandra Ferrara e Zoe Cristofoli ma qualche anno fa si è parlato anche di una presunta relazione con Giulia De Lellis…

Qualcuno fa notare che spesso, ultimamente, Cristiano Iovino compare online insieme ad Alessandra Gallocchio… ma sembra che lei lo chiami ‘brody‘ (fratello) indicando forse che siano soltanto amici. Ad ogni modo, sarà davvero lui la fiamma che ha provocato l’incendio tra Totti e Ilary Blasi? Oppure si tratta soltanto di una speculazione un po’ gonfiata dalla fantasia dei fan?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset