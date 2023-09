Vi siete mai chiesti quanto guadagna Chiara Ferragni in un solo mese? Le cifre sono da capogiro: scopriamole insieme.

Non vi sono dubbi riguardo al fatto che Chiara Ferragni detenga il titolo di sovrana delle influencer, almeno in Italia. Tuttavia, vi siete mai chiesti quale sia il suo cachet per un singolo post sponsorizzato? Le cifre connesse al suo mestiere, viste dalla prospettiva dei suoi oltre 29,5 milioni di seguaci su Instagram, non possono che essere stupefacenti. Siete pronti a scoprirle in maniera approfondita? Quanto guadagna Chiara Ferragni in un solo mese?

LEGGI ANCHE:– ‘Fedez è quello povero in famiglia’, la reazione del marito di Chiara Ferragni. Ecco quanto guadagna rispetto alla moglie

Quanto guadagna Chiara Ferragni con un singolo post?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel corso del 2020, Chiara Ferragni si posizionava al 65º posto nella classifica mondiale degli influencer che ottenevano i guadagni più cospicui da un singolo post sponsorizzato su Instagram.

Tuttavia, da allora, fino ad oggi, queste cifre sono aumentate in maniera considerevole. Scoprire quanto guadagna Chiara Ferragni con un singolo post su Instagram nel contesto attuale ci conduce in un territorio decisamente vertiginoso.

Stando alle stime di DeRev, nel 2022, Chiara Ferragni occupava il secondo posto nella classifica degli influencer italiani, nonostante la sua celebrità. Negli ultimi anni, infatti, è stata superata da Khaby Lame, che vanta quasi 81 milioni di follower sparsi in ogni angolo del mondo, consentendo a ogni suo post di raggiungere l’incredibile cifra di 317.000 dollari.

Per un singolo post di Chiara Ferragni, invece si parla di cifre che oscillano tra gli 82.000 e i 95.000 euro, una somma che “scende” a 70.000 euro per una singola Stories su Instagram.

Ma vi siete mai chiesti quanto guadagni Chiara Ferragni al secondo? Amedeo Venza ha effettuato un breve calcolo online. Secondo quanto riportato in rete, sembra che la Ferragni incassi 33 centesimi al secondo. E facendo un po’ di conti, emergerebbe che l’imprenditrice digitale guadagni ben 20 euro al minuto, che, in un’ora, ammontano a 1.200 euro. Di conseguenza, in un’intera giornata, Chiara porta a casa la notevole cifra di 28.800 euro.

Ma quanto guadagna Chiara Ferragni al mese? Una semplice moltiplicazione rivela che incassa una somma di circa 864.000 euro mensili. Insomma, una cifretta niente male.

Photo Credits: Shutterstock