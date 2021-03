Le diete più in voga del momento, ecco quelle preferite dalle vip

È tempo di pensare alla prova costume, ecco le diete che vanno per la maggiore: da quella di Meghan a Noemi, passando per Adele e Victoria Beckham

Diete delle vip, copia quella di Meghan, Adele, Noemi e Victoria

La prova costume si avvicina ed è il momento giusto per mettersi a dieta e perdere qualche chiletto, in primis per sentirsi meglio con se stesse e poi con gli altri.

I personaggi famosi di diete se ne intendono, e alcuni regimi alimentari in questo momento stanno trovando grande popolarità.

GUARDA QUA –> Vediamo nella gallery quali diete delle vip vanno per la maggiore grazie agli ottimi risultati raggiunti da Meghan Markle, Adele, Noemi e Victoria Beckham.

